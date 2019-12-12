Названы наиболее частые нарушения на железнодорожных переездах

Как свидетельствует опрос, проведенный Latvijas dzelzceļš (LDz), чаще всего или 62% респондентов подвергали свою безопасность риску, не соблюдая знак STOP возле переезда или дорожную разметку.

Между тем многие водителей нарушали другие правила безопасности дорожного движения, например, игнорировали светофор (37%), обгоняли другие транспортные средства на железнодорожном переезде (14%) или не рассчитывали место за переездом и оставались на железнодорожных путях (8%).

Железная дорога является зоной повышенной опасности, где следует быть особенно внимательным и осторожным. Тем не менее, согласно опыту дежурных по железнодорожному переезду, на переездах автомобилисты регулярно нарушают правила и подвергают опасности свою или других пассажиров.

Дежурная по железнодорожному переезду с 31-летним стажем работы Гунта напоминает водителям и пешеходам, что переезд – это зона высокой опасности и призывает задуматься о безопасности.

"Нет такой культуры – быть дисциплинированными. Водители знают, как им следовало бы действовать, но часто ведут себя неподобающим образом. Они думают, что успеют проскочить переезд, но следует оценивать каждую ситуацию", – говорит Гунта.

Необдуманные действия и несоблюдение правил дорожного движения вблизи железнодорожного переезда могут создать угрозу не только для собственной жизни, но и для безопасности окружающих людей.

Как свидетельствует опрос, 45% респондентов наблюдали, как другие водители не останавливали автомашину по требованию знака STOP или дорожной разметки. Значительная часть респондентов (39%) видела также автомашину, пересекающую железнодорожный переезд после того, как загорелся запрещающий сигнал светофора.

К тому же 25% видели, как водитель, не убедившись в возможности полностью пересечь железнодорожные пути, начинает движение и, из-за затора или по другой причине, остается на переезде, а 20% - как водитель объезжает опущенный шлагбаум.

Дежурная по железнодорожному переезду Анна, работающая на этой должности уже 14 лет, указала также и на то, что водители соблюдают все правила только тогда, когда дежурная стоит на переезде. В остальное время они считают, что их никто не видит, и что можно успеть объехать шлагбаум перед поездом.

"Это было летом. Шлагбаум у меня был закрыт. Машины все честно стоят. Едет поезд из Юрмалы. Услышала шум, словно кто-то стремительно несется. Поворачиваю голову и вижу, что машина несется. Я уже ничего не успевала сделать. Получилось так, что эта машина врезалась в проезжающий поезд. В результате удара от машины отделилась крышка капота, и, если бы я не пригнулась, то попала бы мне точно в голову", – говорит Анита, дежурная на железнодорожном переезде с 38-летним стажем.

Опрос показал, что почти половина водителей знает, как надо правильно действовать, если у автомобиля возникли технические проблемы, из-за которых невозможно освободить переезд.