Комиссия отклонила инициативу жителей отложить увеличение финансирования партий

Как сообщалось, несмотря на то, что подписанная жителями Латвии инициатива была подана в Сейм в конце октября, парламент не принял ее во внимание во время рассмотрения бюджета 2020 года и сопровождающих его законопроектов.

Портал общественных инициатив Manabalss.lv сообщил, что необходимое число подписей за вышеупомянутую инициативу было собрано менее чем за две недели - это второй самый быстрый срок сбора необходимого количества голосов за всю историю существования платформы.

Авторы инициативы заявили, что поправки к закону о финансировании политических организаций (партий) рассматривались Сеймом в срочном порядке вместе с государственным бюджетом, и это, по их мнению, означает, что для всесторонней дискуссии не осталось времени.

"Несмотря на то, что цель законопроекта состоит в том, чтобы уменьшить зависимость политических партий от спонсоров, мы считаем, что такое поспешное введение порядка, относящегося к нынешнему Сейму, не будет способствовать доверию общественности к госуправлению, уничтожит политическую конкуренцию между избранными в Сейм и другими партиями и значительно сократит число новых политических сил в политике ", - говорится в тексте инициативы.

Авторы идеи считают, что продвижение необдуманной инициативы об увеличении финансирования политических партий, не учитывая при этом другие ключевые приоритеты и указанные в законе обязательства, не свидетельствует об ответственном отношении к деньгам налогоплательщиков.