Банки будут обслуживать Лембергса и подвергнутые санкциям предприятия в усиленном режиме

С четверга банки в режиме усиленного надзора будут обслуживать мэра Вентспилса Айвара Лембергса и организации, подвергнутые санкциям США, заявила журналистам председатель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Санта Пургайле.
По ее словам, банки возобновили оказание услуг упомянутым лицам и организациям в режиме усиленного надзора.
Видео: Пресс-конференция FKTK
Говоря о включенном в санкционный список мэре Вентспилса, Пургайле пояснила, что он имеет право на основной счет в банке для обеспечения первичных потребностей, таких как коммунальные платежи, оплата медицинских услуг, получение пенсии, но FKTK установит конкретную сумму, которую Лембергс будет получать для удовлетворения основных потребностей.
Также Пургайле сообщила, что счета управления Вентспилсского свободного порта не закрыты, однако банки после объявления о санкциях воздерживались от оказания ему финансовых услуг.
В течение тридцати дней после объявления санкции США не повлияют на оказание финансовых услуг предприятиям, работающим в порту.
В то же время Пургайле сообщила, что все предприятия, находящиеся в режиме углубленного исследования, должны сами убедиться в том, не связаны ли с Лембергсом их деловые партнеры.