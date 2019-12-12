Банки будут обслуживать Лембергса и подвергнутые санкциям предприятия в усиленном режиме

По ее словам, банки возобновили оказание услуг упомянутым лицам и организациям в режиме усиленного надзора.

Видео: Пресс-конференция FKTK

Говоря о включенном в санкционный список мэре Вентспилса, Пургайле пояснила, что он имеет право на основной счет в банке для обеспечения первичных потребностей, таких как коммунальные платежи, оплата медицинских услуг, получение пенсии, но FKTK установит конкретную сумму, которую Лембергс будет получать для удовлетворения основных потребностей.

Также Пургайле сообщила, что счета управления Вентспилсского свободного порта не закрыты, однако банки после объявления о санкциях воздерживались от оказания ему финансовых услуг.

В течение тридцати дней после объявления санкции США не повлияют на оказание финансовых услуг предприятиям, работающим в порту.