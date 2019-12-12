Чт, 12.12.2019
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  • Видео: Фанат выбежал на поле ради фото с Роналду, но тот оттолкнул его

Видео: Фанат выбежал на поле ради фото с Роналду, но тот оттолкнул его

ФОТО: EPA/Scanpix

Португальский футболист Криштиану Роналду известен тем, что обычно соглашается на фото с фанатами, которые ради этого выбегают на поле прямо во время матча. Правда, везёт не всем...

В среду, 11 декабря, "Ювентус" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде играл с леверкузенским "Байером" и одержал победу со счётом 2:0. Роналду забил первый гол в матче, но после финального свистка португалец не смог в полной мере насладиться победой.

К португальцу со спины подбежал прорвавшийся на поле болельщик, схватил его за шею и попытался сфотографироваться.

Роналду явно не ожидал подобного и от неожиданности увернулся, оттолкнул наглого фаната и высказал ему своё недовольство. После этого эпизода болельщика увели с поля стюарды.

Стоит отметить, что по ходу матча в Леверкузене к Роналду выбегали ещё двое болельщиков. Одного из них по пути к кумиру поймали стюарды, а второй оказался более удачливым и ему даже удалось обнять нападающего.

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