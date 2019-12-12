Видео: Фанат выбежал на поле ради фото с Роналду, но тот оттолкнул его

Португальский футболист Криштиану Роналду известен тем, что обычно соглашается на фото с фанатами, которые ради этого выбегают на поле прямо во время матча. Правда, везёт не всем...
В среду, 11 декабря, "Ювентус" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде играл с леверкузенским "Байером" и одержал победу со счётом 2:0. Роналду забил первый гол в матче, но после финального свистка португалец не смог в полной мере насладиться победой.
К португальцу со спины подбежал прорвавшийся на поле болельщик, схватил его за шею и попытался сфотографироваться.
Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader 😳 pic.twitter.com/oK8fjynEeV— B/R Football (@brfootball) December 11, 2019
Роналду явно не ожидал подобного и от неожиданности увернулся, оттолкнул наглого фаната и высказал ему своё недовольство. После этого эпизода болельщика увели с поля стюарды.
Стоит отметить, что по ходу матча в Леверкузене к Роналду выбегали ещё двое болельщиков. Одного из них по пути к кумиру поймали стюарды, а второй оказался более удачливым и ему даже удалось обнять нападающего.
Cristiano Ronaldo Never Says NO To a Pitch Invader & Always Make Sure They Are Treated Well At The End By The Security. 👮🏻♂️— AZR Organization (@AzrOrganization) December 11, 2019
Legend. ❤️🐐 pic.twitter.com/G1bnBiiqYC