Полиция призывает не вестись на фейковую новость об умершем в Лиепае младенце

В этой фейковой новости указано, что Лиепае в одном из домов якобы найден выброшенный труп младенца. Мертвого ребенка якобы 8 декабря нашли родственники родителей малыша и связались с полицией.

Полиция обращает внимание, что эта информация - ложна. Госполиция не получала информацию о таком случае.

Проанализировав новость, стражи порядка пришли к выводу, что авторы фейк-ньюс, скорее всего, взяли за основу подобный случай в Клайпеде, Литва, где недавно был найден ребенок в стадии разложения, и в связи с этим полиция Литвы объявила в розыск мать ребенка и его сожителя, распространив информацию в соцсетях. Позднее полиция пару задержала.

В свою очередь на упомянутом портале, зарегистрированном на домене LV, была использована фотография объявленной Литве в розыск женщины. Таким образом, нет основания считать, что такой случай в Латвии произошел.

Тревожно, что в соцсети Facebook этой новостью поделилось более 4,7 тысяч жителей, которые не оценили правдивость информации и таким образом популяризовали соответственным "кликовый" портал, способствуя его заработку.