Полиция призывает не вестись на фейковую новость об умершем в Лиепае младенце

По наблюдениям Госполиции, на интернет-ресурсах появилась очередная фейковая новость. Более того, с этим связана тревожная тенденция - в социальных сетях ею поделились тысячи жителей, которые не потрудились проверить правдивость информации.
В этой фейковой новости указано, что Лиепае в одном из домов якобы найден выброшенный труп младенца. Мертвого ребенка якобы 8 декабря нашли родственники родителей малыша и связались с полицией.
Полиция обращает внимание, что эта информация - ложна. Госполиция не получала информацию о таком случае.
Проанализировав новость, стражи порядка пришли к выводу, что авторы фейк-ньюс, скорее всего, взяли за основу подобный случай в Клайпеде, Литва, где недавно был найден ребенок в стадии разложения, и в связи с этим полиция Литвы объявила в розыск мать ребенка и его сожителя, распространив информацию в соцсетях. Позднее полиция пару задержала.
В свою очередь на упомянутом портале, зарегистрированном на домене LV, была использована фотография объявленной Литве в розыск женщины. Таким образом, нет основания считать, что такой случай в Латвии произошел.
Тревожно, что в соцсети Facebook этой новостью поделилось более 4,7 тысяч жителей, которые не оценили правдивость информации и таким образом популяризовали соответственным "кликовый" портал, способствуя его заработку.
Госполиция призывает жителей критично оценивать опубликованную на интернет-ресурсах информацию, не поддерживать фейковые новостные порталы и не способствовать заработку нечестных держателей таких порталов, делясь публикациями в соцсетях. Кроме того, стоит помнить, что за обязательной информацией полиции можно следовать на официальном сайте и аккаунтах в соцсетях.