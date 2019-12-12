Чт, 12.12.2019
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За мошенничество задержаны полицейский и работник NVA

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) по подозрению в мошенничестве по проекту занятости инвалидов на финансирование ЕС задержало работника Государственной полиции, сотрудника Государственного агентства занятости (NVA) и частное лицо, сообщили в бюро.

К задержанным применены статус подозреваемых и меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе работник Рижского регионального управления полиции и сотрудник NVA отстранены от выполнения служебных обязанностей.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется, однако, как сообщили в IDB, указанные лица подозреваются в мошенничестве в рамках финансируемого из фондов ЕС проекта "Субсидированные рабочие места для безработных".

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