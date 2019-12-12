За мошенничество задержаны полицейский и работник NVA

К задержанным применены статус подозреваемых и меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе работник Рижского регионального управления полиции и сотрудник NVA отстранены от выполнения служебных обязанностей.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется, однако, как сообщили в IDB, указанные лица подозреваются в мошенничестве в рамках финансируемого из фондов ЕС проекта "Субсидированные рабочие места для безработных".