Эстонский суд отправил в тюрьму подростка, убившего 13-летнего мальчика

Поскольку подсудимый является несовершеннолетним, а тема - крайне деликатной, судебные заседания проходили за закрытыми дверями.

Уголовное производство проводилось в соответствии со статьей Пенитенциарный кодекса, касающейся причинения серьезного ущерба здоровью, повлекшего за собой смерть. В случае со взрослым преступником такое преступление наказывалось бы лишением свободы на срок от 4 до 12 лет, но несовершеннолетний не может быть приговорен к лишению свободы на срок более 10 лет.

Как отметила судья Ану Тамменийт, которая зачитала приговор, преступление было совершено умышленно, а после совершенного подросток бахвалился перед другими.

Жертва, по словам судьи, не сказала и не сделала ничего такого, что могло стать причиной нападения. Тамменийт заявила, что в данном случае тот факт, что обвиняемый является несовершеннолетним, не смягчает его вину.

Судья отметила, что подросток и ранее совершал преступления против личности. "Чрезвычайно склонный к насилию человек, - заявила судья, добавив, что это для него стиль жизни: все решать с помощью насилия. - Это опасный человек, в отношении которого нет другого выбора, кроме реального заключения".

"Понятна ли вам резолютивная часть решения?" - спросила Тамменийт после того, как зачитала ее.

"Да", - ответил стоявший с хладнокровным видом обвиняемый.

Решение суда может быть обжаловано в течение семи дней. Поскольку суд приговорил обвиняемого к наказанию, которого требовал прокурор, обвинение вряд ли будет подавать апелляцию. Позиция защиты еще не известна редакции.

5 августа 13-летний мальчик скончался в больнице после того, как днем 30 июля прошлого года его несколько раз ударил по голове тогда еще 15-летний подросток, всего за пять дней до трагедии освободившийся из учебно-воспитательного заведения закрытого типа — Образовательной коллегии Маарьямаа. Несмотря на то, что город Пярну ходатайствовал о том, чтобы подростку продлили срок содержания в спецшколе, суд тогда не усмотрел в этом необходимости.

Ребята находились у гаражей рядом с Кесклиннаским мостом в Пярну. Между ними возник конфликт, и 15-летний мальчик несколько раз ударил по голове 13-летнего.

По словам ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, свидетелями избиения были несколько несовершеннолетних.

Жертва покинула место драки самостоятельно, но, очевидно, в результате нанесенных кулаками и коленом ударов, возникло повреждение мозга. Позже мальчик отправился с отцом в отделение экстренной медицины Пярнуской больницы, где впал в кому. 5 августа утром жертва скончалась в Северо-Эстонской региональной больнице.

По словам Кыпласа, жертва ранее не попадала в поле зрения полиции: он ранее не сталкивался ни с полицией, ни с прокуратурой, зато избивший его и другие подростки из банды неоднократно оказывались в полиции из-за употребления алкоголя, из-за курения, совершения краж и применения физического насилия. Ранее избивший 13-летнего мальчика подросток пять раз присутствовал на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, его направляли на общественные работы, на семейную терапию, на прием к спецпедагогу и детскому психиатру.

В прошлом году он и его напарник были задержаны полицией за угон автомобиля. В основной школе Ряэма подростки украли у незнакомого человека ключи от машины, на которой они успели прокатиться по городу и уезду, пока не попались полиции на шоссе Вильянди – Килинги-Нымме.