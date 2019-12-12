Управление налогово-таможенной полиции СГД за год арестовало 13,1 млн евро

Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов в этом году арестовало финансовые средства в размере 13,1 млн евро, сообщил в четверг журналистам директор управления Каспар Подиньш.
В этом году управление начало 72 уголовных процесса о легализации средств, полученных преступным путем.
Также в этом году арестованы 79 объектов недвижимости общей стоимостью 664 535 евро и 69 объектов движимого имущества на сумму 8,9 млн евро.
Как сообщил Подиньш, 1,4 млн евро уже признаны незаконно полученными средствами и перечислены в государственный бюджет.