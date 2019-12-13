Наталия Кузнецова - "подружка Халка" и актриса Большого театра
28-летняя Наталия Кузнецова - чемпионка России по бодибилдингу, чемпионка мира по жиму лёжа и рекордсменка в армлифтинге. Всего на счету Наталии 12 европейских и национальных рекордов в жиме лёжа и становой тяге.
Кузнецова тренируется 5-6 раз в неделю, соблюдает особый режим питания и многими считается одной из сильнейших женщин планеты. Рядом с ней даже крепкие мужчины скромно опускают глаза.
Наталия говорит, что не стремится к популярности, но та сама её находит. На Instagram бодибилдерши подписано больше полумиллиона человек. Сама Наталия говорит, что большинство её подписчиков - это мужчины. Но им не стоит обольщаться - у Наталии есть муж, с которым они познакомились в "Одноклассниках".
Девушке часто поступают различного рода предложения из самых разных стран сниматься во всякого рода шоу. Но в 2016 году Наталия удивила многих и дебютировала на сцене Большого театра в постановке "Манон Леско" вместе с Анной Нетребко и Эйвазовавым.
По данным спортивных журналов, при росте 168 см Наталия весит около 90 кг, объем её бицепса - 47 см, бедра - 72 см.
Кузнецова считает, что классические стандарты женской красоты 90-60-90 - давно в прошлом. "Лучший мой советчик - зеркало, а сантиметры - это информация ни о чём", - говорит Наталия.
У Наталии огромное количество поклонников, но и хейтеров у девушки хватает. Некоторые упрекают её в том, что она принимает стероиды, другие в агрессивном ключе высказываются на счёт её внешности, третьи называют её "подружкой Халка". Наталия никогда не вступает в конфликты и считает, что у каждого может быть своё мнение.