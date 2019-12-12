После роспуска РД временную администрацию в столице может возглавить госсекретарь VARAM

Заместителем руководителя временной администрации предлагается назначить директора юридического департамента Минфина Артиса Лапиньша, еще одним членом администрации станет замдиректора юридического департамента Минюста Алексей Ремесов.

Планируется, что внеочередные выборы в столице состоятся 29 февраля 2020 года.

Как подчеркивает VARAM, члены временной администрации выбраны с учетом их предыдущего опыта работы в государственном управлении, репутации и образования, чтобы обеспечить способность временной администрации эффективно решать стоящие перед самоуправлением задачи.

Руководитель временной администрации будет исполнять обязанности председателя Рижской думы, его заместитель - обязанности вице-мэра. В свою очередь член временной администрации будет исполнять обязанности руководителя думского комитета. Круг вопросов и ответственность за решения самоуправления во время временной администрации будут распределены между всеми ее членами.

Как сообщалось, VARAM решило инициировать роспуск Рижской думы, потому что дума уже второй раз оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора.

Реагируя на неспособность думы решить вопрос о вывозе отходов, VARAM несколько раз отправляло ей запросы, но не получало ответов по существу, заявил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

"В последние восемь месяцев VARAM настойчиво обращало внимание Рижской думы на нарушения в обеспечении услуги вывоза мусора на территории столицы, и правительство дважды объявляло чрезвычайную ситуацию. Деятельность Рижской думы не только незаконна, но и не соответствует интересам общества и способствует недоверию к местной власти", - сказал министр.

Подготовленный VARAM проект решения направлен на согласование и затем будет подан на рассмотрение в Кабинет министров.