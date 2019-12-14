Сб, 14.12.2019
Люди купят лучше поменьше мяса, но качественней, чем побольше, но сомнительного происхождения. Алексей, работник мясного павильона

Восставшие из пепла: исторические места, получившие вторую жизнь

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Варшава

ФОТО: Wikimedia Commons

Если взглянуть на историю, многие мировые события не обошли стороной роскошные архитектурные памятники - войны, пожары, террористические акты или природные катастрофы уничтожили множество значимых исторических построек. Однако не все здания "канули в лету".

Даже здания и сооружения не застрахованы от различных катаклизмов, которые иногда наносят такой урон постройкам, что отреставрировать или восстановить их уже невозможно. Но иногда поврежденные строения являются настолько ценными, что сравнять их с землей и возвести на их месте что-нибудь новое ни у кого просто рука не поднимается.

В таких случаях выход остается один - ремонтировать, реконструировать и строить заново.

Представляем семь исторических мест, получивших вторую жизнь:

  • Варшава; 
  • Домская площадь; 
  • Храм Пресвятой Божьей матери в Дрездене; 
  • Большой театр в Барселоне; 
  • Башни-близнецы на Манхэттене; 
  • Белый дом; 
  • Королевский банк в Лондоне.
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Варшава

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