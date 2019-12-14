Восставшие из пепла: исторические места, получившие вторую жизнь
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Если взглянуть на историю, многие мировые события не обошли стороной роскошные архитектурные памятники - войны, пожары, террористические акты или природные катастрофы уничтожили множество значимых исторических построек. Однако не все здания "канули в лету".
Даже здания и сооружения не застрахованы от различных катаклизмов, которые иногда наносят такой урон постройкам, что отреставрировать или восстановить их уже невозможно. Но иногда поврежденные строения являются настолько ценными, что сравнять их с землей и возвести на их месте что-нибудь новое ни у кого просто рука не поднимается.
В таких случаях выход остается один - ремонтировать, реконструировать и строить заново.
Представляем семь исторических мест, получивших вторую жизнь: