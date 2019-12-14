Восставшие из пепла: исторические места, получившие вторую жизнь

Даже здания и сооружения не застрахованы от различных катаклизмов, которые иногда наносят такой урон постройкам, что отреставрировать или восстановить их уже невозможно. Но иногда поврежденные строения являются настолько ценными, что сравнять их с землей и возвести на их месте что-нибудь новое ни у кого просто рука не поднимается.