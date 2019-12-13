Пт, 13.12.2019
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Пятница 13 декабря: три главных предостережения для каждого знака Зодиака

ФОТО: Pixabay

13-е число, выпадающее на пятницу, многим внушает ужас -  с этим днем связано немало страшных историй и дурных примет. Астрологи назвали главные опасности, с которыми могут столкнуться представители каждого знака Зодиака 13 декабря 2019 года, и подсказали, как избежать проблем.

Издавна известно немало плохих примет, связанных с пятницей 13-го числа. Все это настолько сильно укрепилось в сознании людей, что большинство из нас продолжают верить, будто этот день является несчастливым. Однако многих проблем удастся избежать, если прислушаться к рекомендациям астрологов на этот день.

Овен

Опасность поджидает Овнов в сфере романтических и деловых отношений.

В пятницу 13-го возможна встреча с человеком, который способен стать причиной крупных проблем для представителя этого знака Зодиака.

Астрологи рекомендуют Овнам:

  • сохранять контроль над своими эмоциями;
  • избегать новых знакомств и корыстных людей;
  • не быть излишне доверчивыми.

Телец

В пятницу 13 декабря Тельцам будет сложно избежать агрессии и предвзятого отношения со стороны окружающих. Не стоит выносить на суд общественности свои планы, чтобы не пострадать от чужой зависти.

Астрологи советуют Тельцам:

  • не спешить с выводами;
  • не доверять посторонним;

  • избегать важных переговоров и выяснения отношений.

Близнецы

Близнецам 13 декабря не стоит начинать дела, пока они не будут на 100 процентов уверены в своих силах.

Негативное воздействие этого дня может буквально сбить с ног, заставить свернуть с намеченного пути, довести себя до эмоционального выгорания.

Избежать негативных последствий можно, если:

  • контролировать отрицательные эмоции;
  • сдерживать тревожные мысли и ложные иллюзии;
  • смотреть на жизнь через призму оптимизма.

Рак

По прогнозам астрологов, в пятницу 13 декабря обстановка вокруг Раков может накалиться. На фоне общей паники, нервозности и суеты на представителей этого знака Зодиака буквально навалится хандра.

Чтобы не усугублять положение, желательно:

  • не решать чужие проблемы;
  • сдержанно реагировать на любую ситуацию;
  • стремиться к взаимопониманию с близкими.

Лев

13 декабря этого года может сыграть со Львами злую шутку. Именно в этот день им нужно быть особенно осторожными: велик риск влипнуть в авантюру с далеко идущими неприятными последствиями.

Выправить ситуацию получится, если:

  • полагаться на интуицию и не доверять незнакомым людям;
  • отказаться от шумных вечеринок и распития крепких напитков;
  • не откровенничать и не спорить с окружающими.

Дева

Астрологи предостерегают Дев: 13 декабря повышен риск пострадать из-за беспечности окружающих.

Внимательность, помноженная на осторожность, поможет избежать происшествий и травмоопасных ситуаций.

Даже полезное дело в такой день может обернуться несчастьем, поэтому Девам рекомендуется:

  • с осторожностью пользоваться бытовыми приборами;
  • не садиться за руль, особенно в нетрезвом состоянии;
  • не проводить много времени в общественных местах.

Весы

Пятница 13 декабря - опасный день для Весов: их душевное равновесие может быть нарушено.

Проблемы возникнут из-за того, что на охоту отправятся энергетические вампиры, которые сочтут Весов хорошей добычей.

Контакт с ними грозит опустошением.

Справиться с негативом этого дня помогут:

  • занятия медитативными практиками;
  • предотвращение стрессовых ситуаций;
  • отдых и размеренность.

Скорпион

По прогнозам астрологов, 13 декабря энергетическое поле Скорпионов будет уязвимо, из-за чего есть риски пострадать от негативных влияний.

Чтобы внутренние резервы не иссякли окончательно, Скорпионы могут:

  • отказаться от переработки;
  • сократить общение с негативными и завистливыми людьми;
  • не ссориться с близкими.

Стрелец

Представители данного знака Зодиака, как уверяют астрологи, рискуют в этот день попасть в неприятности из-за собственного энтузиазма.

В погоне за успехом Стрельцы могут оказаться в числе отстающих - дело в том, что 13 декабря они будут наиболее уязвимы для шарлатанов.

Снизить риски и избежать опасностей этого дня помогут советы специалистов:

  • следует избегать скоропалительных решений;
  • не стоит ввязываться в финансовые махинации;
  • желательно избегать азартных игр и споров.

Козерог

Для Козерогов 13 декабря может стать самым опасным днем в году. Судьба приготовила этим людям немало сюрпризов, и большинство из них малоприятные.

Жизнь может резко измениться - под влиянием негативной энергетики Козероги рискуют принять неверное решение.

Астрологи рекомендуют Козерогам избегать:

  • споров с коллегами и руководством;
  • поиска новых источников заработка;
  • опрометчивых решений и скоропалительных выводов.

Водолей

Астрологи предостерегают Водолеев: в пятницу 13-го декабря в их жизни могут произойти радикальные перемены, которые не пойдут на пользу. Не исключены проблемы в отношениях с окружающими. Высокомерие и отрицание чужого мнения подорвут авторитет.

Как избежать негативных последствий:

  • не стоит насмехаться над окружающими;
  • желательно решать назревающие конфликты мирным путем;
  • действовать в условиях стресса, полагаясь на мнение большинства.

Рыбы

Желание сбежать от проблем может привести к необратимым последствиям. В пятницу 13 декабря

астрологи рекомендуют Рыбам пересмотреть свои цели и отношение к жизни. Игнорирование проблем не поможет решить их, а только усугубит ситуацию.

Даже если день будет слишком тяжелым, не стоит:

  • жить в иллюзиях и отрицать реальные проблемы;
  • злоупотреблять горячительными напитками;
  • проявлять слабость и потакать своим порокам.

Вообще в этот день астрологи рекомендуют вспомнить о своих страхах и отдать предпочтение работе над собой. Это поможет восстановить подорванное душевное равновесие.

Излишняя чувствительность и восприимчивость в такой день - злейший враг. Заметив страх и отчаяние, кто-то может воспользоваться вашим состоянием,

что лишний раз заставит поверить в дурные приметы и несчастливое число 13.

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