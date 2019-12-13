Пятница 13 декабря: три главных предостережения для каждого знака Зодиака

13-е число, выпадающее на пятницу, многим внушает ужас - с этим днем связано немало страшных историй и дурных примет. Астрологи назвали главные опасности, с которыми могут столкнуться представители каждого знака Зодиака 13 декабря 2019 года, и подсказали, как избежать проблем.
Издавна известно немало плохих примет, связанных с пятницей 13-го числа. Все это настолько сильно укрепилось в сознании людей, что большинство из нас продолжают верить, будто этот день является несчастливым. Однако многих проблем удастся избежать, если прислушаться к рекомендациям астрологов на этот день.
Овен
Опасность поджидает Овнов в сфере романтических и деловых отношений.
В пятницу 13-го возможна встреча с человеком, который способен стать причиной крупных проблем для представителя этого знака Зодиака.
Астрологи рекомендуют Овнам:
- сохранять контроль над своими эмоциями;
- избегать новых знакомств и корыстных людей;
- не быть излишне доверчивыми.
Телец
В пятницу 13 декабря Тельцам будет сложно избежать агрессии и предвзятого отношения со стороны окружающих. Не стоит выносить на суд общественности свои планы, чтобы не пострадать от чужой зависти.
Астрологи советуют Тельцам:
- не спешить с выводами;
- не доверять посторонним;
избегать важных переговоров и выяснения отношений.
Близнецы
Близнецам 13 декабря не стоит начинать дела, пока они не будут на 100 процентов уверены в своих силах.
Негативное воздействие этого дня может буквально сбить с ног, заставить свернуть с намеченного пути, довести себя до эмоционального выгорания.
Избежать негативных последствий можно, если:
- контролировать отрицательные эмоции;
- сдерживать тревожные мысли и ложные иллюзии;
- смотреть на жизнь через призму оптимизма.
Рак
По прогнозам астрологов, в пятницу 13 декабря обстановка вокруг Раков может накалиться. На фоне общей паники, нервозности и суеты на представителей этого знака Зодиака буквально навалится хандра.
Чтобы не усугублять положение, желательно:
- не решать чужие проблемы;
- сдержанно реагировать на любую ситуацию;
- стремиться к взаимопониманию с близкими.
Лев
13 декабря этого года может сыграть со Львами злую шутку. Именно в этот день им нужно быть особенно осторожными: велик риск влипнуть в авантюру с далеко идущими неприятными последствиями.
Выправить ситуацию получится, если:
- полагаться на интуицию и не доверять незнакомым людям;
- отказаться от шумных вечеринок и распития крепких напитков;
- не откровенничать и не спорить с окружающими.
Дева
Астрологи предостерегают Дев: 13 декабря повышен риск пострадать из-за беспечности окружающих.
Внимательность, помноженная на осторожность, поможет избежать происшествий и травмоопасных ситуаций.
Даже полезное дело в такой день может обернуться несчастьем, поэтому Девам рекомендуется:
- с осторожностью пользоваться бытовыми приборами;
- не садиться за руль, особенно в нетрезвом состоянии;
- не проводить много времени в общественных местах.
Весы
Пятница 13 декабря - опасный день для Весов: их душевное равновесие может быть нарушено.
Проблемы возникнут из-за того, что на охоту отправятся энергетические вампиры, которые сочтут Весов хорошей добычей.
Контакт с ними грозит опустошением.
Справиться с негативом этого дня помогут:
- занятия медитативными практиками;
- предотвращение стрессовых ситуаций;
- отдых и размеренность.
Скорпион
По прогнозам астрологов, 13 декабря энергетическое поле Скорпионов будет уязвимо, из-за чего есть риски пострадать от негативных влияний.
Чтобы внутренние резервы не иссякли окончательно, Скорпионы могут:
- отказаться от переработки;
- сократить общение с негативными и завистливыми людьми;
- не ссориться с близкими.
Стрелец
Представители данного знака Зодиака, как уверяют астрологи, рискуют в этот день попасть в неприятности из-за собственного энтузиазма.
В погоне за успехом Стрельцы могут оказаться в числе отстающих - дело в том, что 13 декабря они будут наиболее уязвимы для шарлатанов.
Снизить риски и избежать опасностей этого дня помогут советы специалистов:
- следует избегать скоропалительных решений;
- не стоит ввязываться в финансовые махинации;
- желательно избегать азартных игр и споров.
Козерог
Для Козерогов 13 декабря может стать самым опасным днем в году. Судьба приготовила этим людям немало сюрпризов, и большинство из них малоприятные.
Жизнь может резко измениться - под влиянием негативной энергетики Козероги рискуют принять неверное решение.
Астрологи рекомендуют Козерогам избегать:
- споров с коллегами и руководством;
- поиска новых источников заработка;
- опрометчивых решений и скоропалительных выводов.
Водолей
Астрологи предостерегают Водолеев: в пятницу 13-го декабря в их жизни могут произойти радикальные перемены, которые не пойдут на пользу. Не исключены проблемы в отношениях с окружающими. Высокомерие и отрицание чужого мнения подорвут авторитет.
Как избежать негативных последствий:
- не стоит насмехаться над окружающими;
- желательно решать назревающие конфликты мирным путем;
- действовать в условиях стресса, полагаясь на мнение большинства.
Рыбы
Желание сбежать от проблем может привести к необратимым последствиям. В пятницу 13 декабря
астрологи рекомендуют Рыбам пересмотреть свои цели и отношение к жизни. Игнорирование проблем не поможет решить их, а только усугубит ситуацию.
Даже если день будет слишком тяжелым, не стоит:
- жить в иллюзиях и отрицать реальные проблемы;
- злоупотреблять горячительными напитками;
- проявлять слабость и потакать своим порокам.
Вообще в этот день астрологи рекомендуют вспомнить о своих страхах и отдать предпочтение работе над собой. Это поможет восстановить подорванное душевное равновесие.
Излишняя чувствительность и восприимчивость в такой день - злейший враг. Заметив страх и отчаяние, кто-то может воспользоваться вашим состоянием,
что лишний раз заставит поверить в дурные приметы и несчастливое число 13.