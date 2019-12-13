Пятница 13 декабря: три главных предостережения для каждого знака Зодиака

Издавна известно немало плохих примет, связанных с пятницей 13-го числа. Все это настолько сильно укрепилось в сознании людей, что большинство из нас продолжают верить, будто этот день является несчастливым. Однако многих проблем удастся избежать, если прислушаться к рекомендациям астрологов на этот день.

Овен

Опасность поджидает Овнов в сфере романтических и деловых отношений.

В пятницу 13-го возможна встреча с человеком, который способен стать причиной крупных проблем для представителя этого знака Зодиака.

Астрологи рекомендуют Овнам: сохранять контроль над своими эмоциями;

избегать новых знакомств и корыстных людей;

не быть излишне доверчивыми.

Телец

В пятницу 13 декабря Тельцам будет сложно избежать агрессии и предвзятого отношения со стороны окружающих. Не стоит выносить на суд общественности свои планы, чтобы не пострадать от чужой зависти.

Астрологи советуют Тельцам: не спешить с выводами;

не доверять посторонним;

избегать важных переговоров и выяснения отношений.

Близнецы

Близнецам 13 декабря не стоит начинать дела, пока они не будут на 100 процентов уверены в своих силах.

Негативное воздействие этого дня может буквально сбить с ног, заставить свернуть с намеченного пути, довести себя до эмоционального выгорания.

Избежать негативных последствий можно, если: контролировать отрицательные эмоции;

сдерживать тревожные мысли и ложные иллюзии;

смотреть на жизнь через призму оптимизма.

Рак

По прогнозам астрологов, в пятницу 13 декабря обстановка вокруг Раков может накалиться. На фоне общей паники, нервозности и суеты на представителей этого знака Зодиака буквально навалится хандра.

Чтобы не усугублять положение, желательно: не решать чужие проблемы;

сдержанно реагировать на любую ситуацию;

стремиться к взаимопониманию с близкими.

Лев

13 декабря этого года может сыграть со Львами злую шутку. Именно в этот день им нужно быть особенно осторожными: велик риск влипнуть в авантюру с далеко идущими неприятными последствиями.

Выправить ситуацию получится, если: полагаться на интуицию и не доверять незнакомым людям;

отказаться от шумных вечеринок и распития крепких напитков;

не откровенничать и не спорить с окружающими.

Дева

Астрологи предостерегают Дев: 13 декабря повышен риск пострадать из-за беспечности окружающих.

Внимательность, помноженная на осторожность, поможет избежать происшествий и травмоопасных ситуаций.

Даже полезное дело в такой день может обернуться несчастьем, поэтому Девам рекомендуется: с осторожностью пользоваться бытовыми приборами;

не садиться за руль, особенно в нетрезвом состоянии;

не проводить много времени в общественных местах.

Весы

Пятница 13 декабря - опасный день для Весов: их душевное равновесие может быть нарушено.

Проблемы возникнут из-за того, что на охоту отправятся энергетические вампиры, которые сочтут Весов хорошей добычей.

Контакт с ними грозит опустошением.

Справиться с негативом этого дня помогут: занятия медитативными практиками;

предотвращение стрессовых ситуаций;

отдых и размеренность.

Скорпион