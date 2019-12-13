Правила по присмотру за детьми станут строже

Согласно закону, родителям или лицу, ответственному за ребёнка, нельзя будет оставлять ребёнка младше семи лет одного. С другим ребёнком можно оставить в случае, если он достиг 13-и лет.

В настоящее время эта норма в силе в том случае, если родители или другое лицо осуществляют уход за детьми. Сейчас она расширена и в отношении присмотра.

Также отмечается, что детям до 16 лет с 22:00 до 6:00 запрещено находиться в общественных местах без совершеннолетних.