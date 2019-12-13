Пт, 13.12.2019
Если у вас есть хотя бы один знакомый из ЛГБТ, с которым общаетесь, то вы начинаете видеть подобных. Подмечаете движения, походку, манеру движения. Скажу так - рэперы видят рэперов, а металисты металистов. Тут точно также. Кира, признавшаяся семье в однополых отношениях
1

"Я хочу этого, пока я свободна": Алена Водонаева призналась, что мечтает о сексе втроем

Алена Водонаева

ФОТО: скриншот видео

Бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева стала участницей программы "Алена, Блин!". Девушка призналась ведущей, что согласна на эксперименты в сексе. 

"Один уже давно... Но это не отношения", - объяснила она. 

Водонаева призналась, что у нее никогда не было два парня параллельно, но она этого очень желает. 

"Я хочу этого, пока я свободна... я не жена никому. Я никому из мужей не изменяла... Мой муж - мой король!" - указывает она. 

Алена пообещала, что на следующее интервью приготовит горячую историю о том, как она встречалась сразу с двумя мужчинами и у них был секс втроем. 

"Секс втроем, который хочу я - это два парня и одна девушка... Я считаю, что должен подвернуться какой-то случай".

Но сейчас Алене 37 лет и она не знает, когда это случится. 

Ранее Водонаева рассказала о своем негативном отношении к полным людям, хейте и своих принципах. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ