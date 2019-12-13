"Я хочу этого, пока я свободна": Алена Водонаева призналась, что мечтает о сексе втроем

Бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева стала участницей программы "Алена, Блин!". Девушка призналась ведущей, что согласна на эксперименты в сексе.
"Один уже давно... Но это не отношения", - объяснила она.
Водонаева призналась, что у нее никогда не было два парня параллельно, но она этого очень желает.
"Я хочу этого, пока я свободна... я не жена никому. Я никому из мужей не изменяла... Мой муж - мой король!" - указывает она.
Алена пообещала, что на следующее интервью приготовит горячую историю о том, как она встречалась сразу с двумя мужчинами и у них был секс втроем.
"Секс втроем, который хочу я - это два парня и одна девушка... Я считаю, что должен подвернуться какой-то случай".
Но сейчас Алене 37 лет и она не знает, когда это случится.
Ранее Водонаева рассказала о своем негативном отношении к полным людям, хейте и своих принципах.