"Я хочу этого, пока я свободна": Алена Водонаева призналась, что мечтает о сексе втроем

"Один уже давно... Но это не отношения", - объяснила она.

Водонаева призналась, что у нее никогда не было два парня параллельно, но она этого очень желает.

"Я хочу этого, пока я свободна... я не жена никому. Я никому из мужей не изменяла... Мой муж - мой король!" - указывает она.

Алена пообещала, что на следующее интервью приготовит горячую историю о том, как она встречалась сразу с двумя мужчинами и у них был секс втроем.

"Секс втроем, который хочу я - это два парня и одна девушка... Я считаю, что должен подвернуться какой-то случай".

Но сейчас Алене 37 лет и она не знает, когда это случится.