Извержение вулкана в Новой Зеландии: армия вывезла с Уайт-Айленда останки шести погибших

Операция началась на рассвете, два армейских вертолета вылетели из аэророрта "Вакатане" к вулкану, при извержении которого погибли по крайней мере 16 человек и несколько десятков получили травмы.

Подразделение из восьми солдат было отправлено на остров, чтобы собрать останки восьми погибших. Через более чем пять часов ожидания полиция сообщила, что тела шести погибших доставлены на фрегат армейского флота, который был пришвартован вблизи берега.

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"Я бы хотел выразить благодарность подразделению сбора за его усилия и смелость, которые оно сегодня показало", - сообщил заместитель комиссара полиции Джон Тимс.

Многие из погибших на острове туристов были австралийцами. Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что Новая Зеландия дала понять, что постарается собрать и доставить близким останки и двух других погибших.

Место нахождения тел шести погибших было обнаружено при помощи дронов еще до начала операции, их сбор был приоритетом команды.

Около 22 человек, в основном туристов, по-прежнему проходят лечение в больницах от полученных травм.

Состояние выживших было настолько тяжелым, что изначально врачи сделали следующие выводы: для проведения операций по трансплантации придется импортировать 1,2 млн квадратных сантиметров кожи. Однако многих пострадавших увезли в госпитали за границу, чтобы облегчить нагрузку, которая легла на новозеландские больницы.

В целом во время извержения на Уайт-Айленде находилось 47 человек - граждане Австралии, Новой Зеландии, США, Китая, Великобритании, Малайзии и Германии.