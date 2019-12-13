Сенат США единогласно признал геноцид армян в Османской империи

В четверг, 12 декабря, члены Сената США проголосовали за официальное признание геноцида армян в Османской империи. Сенат США единолично принял резолюцию, которая осуждает массовое убийство около 1,5 миллиона армян в период с 1915 по 1923 год. Об этом пишет Deutsche Welle (DW).
В октябре этого года геноцид армян был признан Палатой представителей США.
С юридической точки зрения, резолюция не обладает обязывающим характером, однако имеет значительну символическую силу. Особенно значима данная резолюция для отношений Вашингтона и Турции - она может негативно на них сказаться.
В октябре резолюцию о признании геноцида армян приняла Палата представителей США и это отрицательно повлияло на и без того осложненные отношения между Соединенными Штатами и Турцией.
Документ поддержали 405 из 435 конгрессменов, против проголосовали 11.
Сама Турция признает, что во время Первой мировой войны и после нее многие армяне погибли в столкновениях с османской армией. Однако Анкара в корне не согласна с числом погибших и утверждает, что убийства не являются геноцидом.
США долго не признавали геноцид армян, поскольку опасались ухудшения отношений с Турцией, как это произошло в случае с Германией. ФРГ признала геноцид армян в 2016 году.