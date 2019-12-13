Сенат США единогласно признал геноцид армян в Османской империи

В октябре этого года геноцид армян был признан Палатой представителей США.

С юридической точки зрения, резолюция не обладает обязывающим характером, однако имеет значительну символическую силу. Особенно значима данная резолюция для отношений Вашингтона и Турции - она может негативно на них сказаться.

В октябре резолюцию о признании геноцида армян приняла Палата представителей США и это отрицательно повлияло на и без того осложненные отношения между Соединенными Штатами и Турцией.

Документ поддержали 405 из 435 конгрессменов, против проголосовали 11.

Сама Турция признает, что во время Первой мировой войны и после нее многие армяне погибли в столкновениях с османской армией. Однако Анкара в корне не согласна с числом погибших и утверждает, что убийства не являются геноцидом.