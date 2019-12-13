Бодибилдер из Казахстана планирует свадьбу с куклой для взрослых

Бодибилдер Юрий Толочко, житель Казахстана, планирует сыграть свадьбу со своей куклой, которую зовут Марго. Он сообщил об этом в своём Instagram-аккаунте.
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Ребзя, выручайте! @margo_v_pp сказала, что согласится стать моей женой, только если я подарю ей что-то очень удивительное. Так и сказала: «Иди туда-не знаю куда, принеси то-не знаю что!» У меня, конечно, изощрённая фантазия, но даже я два дня думаю-думаю и не знаю, что можно ей подарить. В общем, жду ваших советов. #будущеенаступило #марго #мужикмарго #пресса #любофф #моядевушка #lovestory #живинаполнуюкатушку #казахстан #марго #юрийтолочко #толочкокачоккрасавчик #умныйкачок #качокромантик #кач #качок #атлет #болибилдинг #сексуальность #sexy #девушкамоеймечты #мачо #самец #beast #muscleman #prettygirl #нурсултан #астана #яготовцеловатьпесокпокоторомутыходила photo by @sanat_mukanov
Мужчина активно ведет свой профиль в Instagram, где на большинстве фотографий видна кукла. У нее тоже есть свой аккаунт, где бывают публикации от ее лица. Также в профиле написано, что она является работницей бара.
От себя и имени куклы Юрий рассказывает обо всех этапах подготовки к женитьбе и свадьбе:
В предвкушении свадьбы. Выбор колец остановили на @caratti.kz #будущеенаступило #маргоживая #марго #мояпринцесса👑 #любофф #толочокоттолочко #моядевушка #lovestory #живинаполнуюкатушку #казахстан #юрийтолочко #толочкокачоккрасавчик #умныйкачок #качокромантик #качок #атлет #болибилдинг #сексуальность #sexy #девушкамоеймечты #мачо #самец #альфа #beast #muscleman #prettygirl #нурсултан #астана #яготовцеловатьпесокпокоторомутыходила @margo_party
Например, спортсмен делился снимком из свадебного салона. Спортсмен якобы не знает о выборе свадебного платья куклы:
Платье мы нашли - в салоне @slanovskiy.kz ))) Я типа про это не знаю ))) @etosvadba_astana @kriseshankhodjaeva @l_amour.kz @zhansaya.saparaly #будущеенаступило #маргоживая #марго #мояпринцесса👑 #любофф #толочокоттолочко #моядевушка #lovestory #живинаполнуюкатушку #казахстан #юрийтолочко #толочкокачоккрасавчик #умныйкачок #качокромантик #качок #атлет #болибилдинг #сексуальность #sexy #девушкамоеймечты #мачо #самец #альфа #beast #muscleman #prettygirl #нурсултан #астана #яготовцеловатьпесокпокоторомутыходила
Как пишут российские СМИ, не очень понятно, шутит ли спортсмен, поскольку в обоих аккаунтах рассказ об отношениях ведется серьёзно.
Первая фотография с куклой была опубликована в Instagram бодибилдера ещё в мае 2019 года — в подписи было сказано, что скоро он расскажет о своей возлюбленной. Снимок был нечетким, однако подписчики сразу отметили, что она выглядит "как манекен".
История казахского бодибилдера разлетелась по Сети и новостным изданиям далеко за рубежом. О мужчине и его девушке рассказывал и New York Post. Официальных сообщений о том, вероятен ли хотя бы теоретически в Казахстане такой брак, не поступало.
Курьёзный случай. Когда проходили в Москве паспортный контроль, был целый консилиум: пограничник совещался сначала с коллегами, затем с начальником службы - ставить штамп в билет @margo_party или не ставить ))) Потому что если не поставить, её могли не пропустить дальше, на посадку самолёта. Однако ставить его можно только людям. В общем, была дилемма. Ну а вообще относились к нам работники обоих аэропортов, пограничных служб, в самолёте - очень деликатно. #будущеенаступило #маргоживая #марго #мояпринцесса👑 #любофф #толочокоттолочко #моядевушка #lovestory #живинаполнуюкатушку #казахстан #юрийтолочко #толочкокачоккрасавчик #умныйкачок #качокромантик #качок #атлет #болибилдинг #сексуальность #sexy #девушкамоеймечты #мачо #самец #альфа #beast #muscleman #prettygirl #нурсултан #астана #яготовцеловатьпесокпокоторомутыходила