Бодибилдер из Казахстана планирует свадьбу с куклой для взрослых

Мужчина активно ведет свой профиль в Instagram, где на большинстве фотографий видна кукла. У нее тоже есть свой аккаунт, где бывают публикации от ее лица. Также в профиле написано, что она является работницей бара.

От себя и имени куклы Юрий рассказывает обо всех этапах подготовки к женитьбе и свадьбе:

Например, спортсмен делился снимком из свадебного салона. Спортсмен якобы не знает о выборе свадебного платья куклы:

Как пишут российские СМИ, не очень понятно, шутит ли спортсмен, поскольку в обоих аккаунтах рассказ об отношениях ведется серьёзно.

Первая фотография с куклой была опубликована в Instagram бодибилдера ещё в мае 2019 года — в подписи было сказано, что скоро он расскажет о своей возлюбленной. Снимок был нечетким, однако подписчики сразу отметили, что она выглядит "как манекен".