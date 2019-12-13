Билан и его девушка пережили несколько выкидышей

Артист признается, что в какой-то момент на него все навалилось. Это совпало с моментом, когда у него должно было родиться двое детей. Это не было суррогатное материнство. Это были настоящие отношения.

"От девушки, которую я знаю. С которой я встречался, которую я любил", - отмечает Билан.

Артист встретился с ней спустя года и подумал, а почему бы и нет. Они решили завести общих детей. Пара ждала двойняшек, но случился выкидыш.

Билан вспоминает, что сильно переживал происходящее.

"Я даже не знаю, что происходило у нее в голове. Надежда, когда ощущение - три месяца, двойня... Я как идиот об этом всем друзьям рассказывал. Первая попытка не удалась. Я улетел в Исландию... " - вспоминает он.

Была вторая попытка, она тоже не получилась.

"Можете верить, можете нет... Я прямо сошел с ума", - сказал Билан.

Дима признается, что появление нового человека - это для него какой-то комплекс с детства. Он много думал, читал и размечтался, но ничего не вышло.

"Когда ты гиперсексуальный, ты не обращаешь на многие качества внимание", - уверен он.

Спустя время он вспомнил девушку, которая могла бы быть матерью его детей. В 35-36 лет он начал рассуждать по-другому. Это не была дружеская договоренность.

Новость про выкидыш артист узнал по телефону.

"Грустно, ты успокаиваешь. Как-будто бы страдает только она,... а мужик ничего не думает... А внутри горит все. Пожар. Ты сходишь с ума. Алкоголь. Открывается ящик Пандоры, и ты просто начинаешь пить, а потом всплески тебя добирают..." - говорит он.

Он отметил, что это происходило на гастролях после концертов. Это было стечение обстоятельств, которое дало такой всплеск.

Потом случился второй выкидыш. Это произошло уже на более раннем сроке. В итоге пара рассталась.

"Как ты можешь быть навязчивым, когда ты виноват... Кто должен быть виноват? Это очевидно... Люди начинают в друг друге искать виноватого", - указал он.

Билан объяснил. что это колоссальный надлом, поэтому они не могли быть больше вместе.

По словам Димы, это были настоящие чувства. Эта девушка была его первой и сильной любовью в Москве. Что касается новостей о его романах, то почти со всеми девушками, которые снимались с Биланом, он имел романтические отношения. Причиной всему становилась гиперсексуальность певца.

"В большинстве случаев были отношения. Короткие, но они были", - утверждает артист.