Такого провала не было 18 лет. Ни один клуб из России не пробился в плей-офф еврокубков

Напомним, что санкт-петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" не сумели выйти из своих групп в Лиге чемпионов. Обе команды заняли в своих группах четвёртые места и не смогли себе гарантировать даже путёвку в Лигу Европы, которая полагалась командам, занявшим третье место.

В групповом турнире Лиге Европы, где от России выступали московский ЦСКА и "Краснодар" всё выглядело примерно также. "Армейцы", несмотря на победу в последнем туре над "Эспаньолом" (1:0) набрали 5 очков и заняли последнее место у группе "Н". "Краснодар" в последнем туре на выезде уступил испанскому "Хетафе" и закончил турнир на третьем месте в группе "С" (9 очков).