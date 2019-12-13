Такого провала не было 18 лет. Ни один клуб из России не пробился в плей-офф еврокубков

Групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы закончились и продолжатся только весной 2020 года. Правда, в плей-офф еврокубков не сыграет ни одна команда из России.
Напомним, что санкт-петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" не сумели выйти из своих групп в Лиге чемпионов. Обе команды заняли в своих группах четвёртые места и не смогли себе гарантировать даже путёвку в Лигу Европы, которая полагалась командам, занявшим третье место.
В групповом турнире Лиге Европы, где от России выступали московский ЦСКА и "Краснодар" всё выглядело примерно также. "Армейцы", несмотря на победу в последнем туре над "Эспаньолом" (1:0) набрали 5 очков и заняли последнее место у группе "Н". "Краснодар" в последнем туре на выезде уступил испанскому "Хетафе" и закончил турнир на третьем месте в группе "С" (9 очков).
Немного статистики:
- Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет.
- В этом сезоне российские клубы проиграли 21 из 34 матчей в еврокубках.
- "Зенит" два года не может победить на выезде в еврокубках: 9 поражений и 3 ничьих.
- "Локомотив" два года подряд проигрывает на групповом этапе Лиги чемпионов 5 матчей из 6 и занимает последнее место.
- Россия (рейтинг 4,666) потеряла шансы на то, чтобы сократить отставание от Португалии (9,700) в таблице коэффициентов УЕФА. Этот разрыв ещё увеличится, потому что у Португалии осталось четыре клуба в Лиге Европы.
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится в понедельник, 16 декабря.