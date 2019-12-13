Панарин оформил третий хет-трик в карьере и стал первой звездой дня в НХЛ

Панарин начал феерию во втором периоде при счёте 1:1. Российский нападающий открылся на у чужих ворот и завершил комбинацию броском с острого угла.

Затем при счёте 4:3 в пользу "Рейнджерс" Панарин забросил вторую шайбу, а всего 47 секунд спустя оформил хет-трик и установил окончательный счёт в матче. Неудивительно, что НХЛ назвала Панарина первой звездой дня.

Для российского форварда этот хет-трик стал первым за нью-йоркскую команду. Всего на счету Панарина три хет-трика в НХЛ (предыдущие он оформил в "Чикаго" и "Коламбусе").

В текущем сезоне на счету 28-летнего хоккеиста 41 (18+23) очко по системе гол плюс пас. В данный момент Панарин (361) вышел на шестое место среди россиян по очкам в НХЛ за первые пять сезонов, обойдя Сергея Макарова. В этом сезоне Артемий вполне может обойти ещё Илью Ковальчука (379) и Александра Могильного (397).

Кроме того, форвард "Рейнджерс" продолжает оставаться лучшим российским игроком в текущем чемпионате НХЛ по очкам. У его ближайшего преследователя Андрея Свечникова из "Каролины" 34 (13+21) балла. В общем зачёте бомбардиров НХЛ Панарин занимает восьмое место.