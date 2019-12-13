В Калифорнии на побережье выбросило сотни "рыб-пенисов"

Существа, длина которых составляет примерно 25 сантиметров, на самом деле являются кольчатыми червями. Латинское название этого создания - urechis caupo или эхиурид. В народе существо называют "рыбой-пенисом".

Появление большого количества червей можно объяснить бурями. Похожую картину ранее можно было наблюдать и в других местах на западном побережье США.

На опубликованных снимках запечатлено, как червями лакомятся чайки, кроме того "рыбу-пенис" в пищу употребляют другие морские обитатели.