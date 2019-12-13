В Калифорнии на побережье выбросило сотни "рыб-пенисов"

В США на калифорнийское побережье океанские волны выбросили несметное количество пульсирующих розовых существ, которые уж очень сильно напоминают мужские половые органы, сообщает Bay Nature.
Существа, длина которых составляет примерно 25 сантиметров, на самом деле являются кольчатыми червями. Латинское название этого создания - urechis caupo или эхиурид. В народе существо называют "рыбой-пенисом".
Появление большого количества червей можно объяснить бурями. Похожую картину ранее можно было наблюдать и в других местах на западном побережье США.
На опубликованных снимках запечатлено, как червями лакомятся чайки, кроме того "рыбу-пенис" в пищу употребляют другие морские обитатели.
Кроме того червь входит в список деликатесов корейской кухни.