Предприятия Рижского торгового порта покинут Ассоциацию транзитного бизнеса

Предприятия группы Rīgas tirdzniecības osta (RTO) также выйдут из Латвийской ассоциации транзитного бизнеса (ЛАТБ), которой руководит подвергнутый санкциям США мэр Вентспилса Айвар Лембергс. Это подтвердила агентству LETA представитель предприятия Кристине Визуле.
В группу Rīgas tirdzniecības osta входят Skonto Metals, Riga fertilizer terminal, Rīgas centrālais terminals и Baltijas tranzīta serviss.
Председатель правления RTO Ральф Клявиньш покинул должность члена правления ЛАТБ, и эти изменения уже внесены в Регистр предприятий.
Ранее о своем выходе из ЛАТБ заявили Рижский свободный порт, Лиепайская специальная экономическая зона, Latvijas dzelzceļš, Baltijas ekspresis и Рижский аэропорт.
Министр сообщения Талис Линкайтс рекомендовал предприятиям с госкапиталом выйти из ЛАТБ, включенной в санкционный список США, чтобы избежать отрицательных последствий для работы предприятий.