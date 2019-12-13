Насильник из Индии просит отменить назначенную ему смертную казнь. Мужчина уверен, что умрет от грязного воздуха

Один из мужчин, которые были осуждены за жестокое изнасилование студентки в делийском автобусе в 2012 году, попросил не приводить в исполнение назначенный ему смертный приговор, поскольку его и так убьет загрязнение воздуха, сообщает CNN.
Акшай Такур - один из четырех человек, которого приговорили к смертной казни за групповое изнасилование студентки.
В 2012 году в Дели пострадавшая от нападения девушка умерла через две недели после инцидента.
Это преступление вызвало широкий резонанс в Индии.
Исполнения приговора ожидают четверо из шести нападавших. Один из оставшихся двух совершил суицид, а второй получил более умеренное наказание, поскольку в момент совершения преступления он был несовершеннолетним.
16 декабря исполнится семь лет с момента преступления. Индийские СМИ предполагают, что смертный приговор будет приведен в исполнение именно в этот день.
В начале этой недели адвокат Такура подал просьбу, чтобы приговор не был приведен в исполнение. Просьба была обоснована тем, что загрязненный воздух Индии и так его убьет.
Однако, вероятно, просьба не будет исполнена.
Адвокат Такура также опроверг информацию о том, что таким образом его клиент хочет оттянуть приведение наказания в исполнение.
Уровень загрязнения воздуха в Индии один из самых высоких в мире.