Пт, 13.12.2019
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  • Насильник из Индии просит отменить назначенную ему смертную казнь. Мужчина уверен, что умрет от грязного воздуха

Насильник из Индии просит отменить назначенную ему смертную казнь. Мужчина уверен, что умрет от грязного воздуха

ФОТО: AFP/SCANPIX

Один из мужчин, которые были осуждены за жестокое изнасилование студентки в делийском автобусе в 2012 году, попросил не приводить в исполнение назначенный ему смертный приговор, поскольку его и так убьет загрязнение воздуха, сообщает CNN. 

Акшай Такур - один из четырех человек, которого приговорили к смертной казни за групповое изнасилование студентки. 

В 2012 году в Дели пострадавшая от нападения девушка умерла через две недели после инцидента. 

Это преступление вызвало широкий резонанс в Индии.

Исполнения приговора ожидают четверо из шести нападавших. Один из оставшихся двух совершил суицид, а второй получил более умеренное наказание, поскольку в момент совершения преступления он был несовершеннолетним. 

16 декабря исполнится семь лет с момента преступления. Индийские СМИ предполагают, что смертный приговор будет приведен в исполнение именно в этот день. 

В начале этой недели адвокат Такура подал просьбу, чтобы приговор не был приведен в исполнение. Просьба была обоснована тем, что загрязненный воздух Индии и так его убьет.

Однако, вероятно, просьба не будет исполнена.

Адвокат Такура также опроверг информацию о том, что таким образом его клиент хочет оттянуть приведение наказания в исполнение. 

Уровень загрязнения воздуха в Индии один из самых высоких в мире.

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