Зачем нужны права международного образца? CSDD начнет выдавать их с нового года

Это нововведение особенно понравится тем жителям Латвии, которые планируют посетить экзотическую страну, поскольку именно в этих странах были случаи, когда удостоверения, выданные в Латвии, не были признаны.

Образцы водительских прав и обязательство признавать удостоверения, выданные другими государствами, регулируются Венской конвенцией "О дорожном движении" от 1968 года. Практически все европейские страны и многие другие страны мира присоединились к этой Конвенции.

Следовательно, водительское удостоверение по национальному образцу Латвии действительно для вождения и признается во всех государствах-участниках Конвенции, а также на практике и в некоторых других странах, которые не присоединились к Конвенции (например, в Соединенных Штатах и Канаде).

Информация о государствах-участниках этой Конвенции доступна на домашней странице ООН.

Тем не менее, есть ряд стран, которые не присоединились к какому-либо международному правовому акту, и эти страны для вождения автомобиля часто требуют международные водительские права.

Поэтому, прежде чем отправиться в экзотическую страну, CSDD призывает ознакомиться с информацией об использовании своих водительских прав в этой конкретной стране.

Также, в целях безопасности, водитель всегда должен учитывать, действительно ли существует необходимость в управлении автомобилем в такой стране, учитывая различные уровни культуры вождения.

Следует также отметить, что это международное водительское удостоверение действительно только вместе с национальными водительскими правами.

Подать заявку на получение водительского удостоверения международного образца можно в одном из Центров обслуживания клиентов CSDD, в котором выдаются водительские удостоверения.

Чтобы получить международные водительские права, вы должны иметь действующее национальное водительское удостоверение, выданное в Латвии, и действительный медосмотр.

Принимая во внимание, что новый формат прав будет отличаться от обычного формата, напоминающего кредитную карту (см. главное фото), и будет изготавливаться с использованием других технологий, это займет 1-3 рабочих дня и его можно будет получить в Центре обслуживания клиентов CSDD (где водитель подал заявку на получение удостоверения) или по почте.