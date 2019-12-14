Мэтью Майоне подписал пробный контракт с "Динамо"

Бывший хоккеист рижского "Динамо" Мэтью Майоне подписал пробный контракт с минским "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт белорусской команды.
Напомним, что Майоне в августе перешёл в китайский "Куньлунь", но 19 октября соглашение с канадским защитником было расторгнуто и с тех пор игрок оставался без работы. В "Куньлуне" Майоне провёл 16 матчей и сделал три результативные передачи.
Какое-то время ходили слухи о том, что Майоне може присоединиться к какому-нибудь клубу из Швеции или Финляндии, но в итоге канадец остался в КХЛ и подписал контракт с минским "Динамо".
"Самое время перезагрузить карьеру! Welcome, Mathew!", - говорится в сообщении минчан.
В прошлом сезоне Майоне представлял рижское "Динамо", за которое канадец провёл 58 матчей и набрал 46 (11+35) очков. Защитник также принял участие в Матче звёзд КХЛ-2019 в Казани.