Мэтью Майоне подписал пробный контракт с "Динамо"

Напомним, что Майоне в августе перешёл в китайский "Куньлунь", но 19 октября соглашение с канадским защитником было расторгнуто и с тех пор игрок оставался без работы. В "Куньлуне" Майоне провёл 16 матчей и сделал три результативные передачи.

Какое-то время ходили слухи о том, что Майоне може присоединиться к какому-нибудь клубу из Швеции или Финляндии, но в итоге канадец остался в КХЛ и подписал контракт с минским "Динамо".

"Самое время перезагрузить карьеру! Welcome, Mathew!", - говорится в сообщении минчан.