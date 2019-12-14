"За время беременности я похудела на 20 кг - врачи не понимали, что происходит"

"Меня отправляли на обследование к кардиологу, эндокринологу, диетологу и гематологу. Я ходила на повторный осмотр каждую неделю. У меня брали анализы крови - и с результатами что-то было не так, но врачи говорили, что все это из-за беременности", - рассказывает она.

Мишели сразу после родов ФОТО: Из личного архива

"Я была так слаба. Я целыми днями лежала в кровати, перебирая четки, и молила Господа, чтобы он дал мне сил", - говорит Мишели, глубоко верующая католичка.

То, что она почти ничего не ела, очень тревожило ее мужа: организм Мишели не принимал никакой твердой пищи. Но доктора говорили, что это нормально, - и в итоге она полностью перешла на жидкое питание.

Состояние беременной продолжало ухудшаться, но врачи по-прежнему считали, что это следствие депрессии, тошноты и других осложнений из-за беременности.

"Я самого начала обратилась к лучшим специалистам в регионе, но они ничего не нашли, - объясняет Мишели. - Меня так и не направили на дополнительное обследование, которое бы показало, что со мной что-то не так".

По словам Силваны Кинтаны из Университета Сан-Паулу, потеря беременной женщиной 20 кг веса никак не является нормой: "Даже для пациенток, страдающих ожирением, это слишком быстрая потеря веса, которая указывает на какие-то серьезные проблемы".

"У меня не было сил взять сына на руки"

На седьмом месяце беременности Мишели почувствовала острую боль в животе. В больнице сказали, что ей нужно срочно делать кесарево сечение, поскольку ребенок может погибнуть из-за нехватки околоплодной жидкости.

Маленький Самуэл родился 7 мая 2018 года. В целом мальчик был здоров, но из-за сильной недоношенности его сразу поместили в инкубатор.

Мишели и Самуэл ФОТО: Из личного архива

Для самой Мишели роды оказались сложными, поскольку ей было очень тяжело дышать. Лишь позже она узнает, что проблемы с дыханием были вызваны жидкостью, которая скопилась у нее в легких в результате лимфомы.

После родов она была так ослаблена, что не смогла даже взять ребенка на руки.

"У меня совсем не было сил. Люди думали, что у меня, наверное, послеродовая депрессия или что я просто чудовище, но я просто физически не могла этого сделать", - рассказывает она.

Мишели провела в больнице еще неделю - большую часть этого времени спала. Она несколько раз видела сына в инкубаторе, но так и не смогла взять его на руки. Кормить новорожденного грудью она также не могла из-за проблем со здоровьем.

Самуэл пролежал в инкубаторе 15 дней, но оказался абсолютно здоров. Ему даже не потребовался респиратор.

"В моем теле почти не осталось крови"