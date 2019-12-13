В Rīgas namu pārvaldnieks отметили Рождество за 69 000 евро

Председатель временного правления Rīgas namu pārvaldnieks Эрнест Саулитис объяснил, что в мероприятии приняли участие около 1000 человек и за участие каждый доплатили по 7 евро.

Организаторы рождественского мероприятия были выбраны из трех претендентов. В стоимость входило питание, аренда зала и работа ведущего мероприятия.

Саулитис считает, что 6 миллионов евро, потерянные для компании в результате закрытия PNB banka, не являются причиной для того, чтобы не организовывать праздничное мероприятие для сотрудников.

Как сообщалось, оборот Rīgas namu pārvaldnieks в первом полугодии текущего года составил 30 026 млн евро, что на 7,5% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года, тогда как прибыль компании увеличилась на 77% и составила 1,5 млн евро.