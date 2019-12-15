Десять фактов о пожаре с пятью погибшими: что стало известно

В ночь на среду, 11 декабря, в результате пожара в жилом доме в Ихасте, Эстония, погибла семья из пяти человек. Rus.Postimees собрал информацию, что известно к настоящему моменту.
- Спасатели получили вызов во вторник в 23:58.
- В центр тревоги о пожаре сообщил сосед.
- Спасатели прибыли на место происшествия за шесть минут.
- Когда пожарные оказались на месте происшествия, дом был охвачен огнем, и в него было невозможно проникнуть. Поэтому работа по тушению пожара проходила снаружи.
- В здании нашил пятерых погибших: 27-летнюю женщину, 38-летнего мужчину, годовалого, трехлетнего и семилетнего мальчиков.
- Пожар начался у расположенных на первом этаже холодильников.
- Эксперты не обнаружили в здании следов дымовых датчиков.
- На нынешней стадии расследования не разглашается, где и в какой последовательности были найдены погибшие. Поэтому неизвестно, пытались ли люди спастись или они умерли от отравления угарным газом.
- У дома не было разрешения на эксплуатацию в таком виде, но, вероятно, напрямую это не связано с причиной пожара.
- Если бы было запрошено разрешение на эксплуатацию дома, спасатели смогли бы проверить, есть ли в нем необходимые дымовые и газовые датчики.