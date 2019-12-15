Десять фактов о пожаре с пятью погибшими: что стало известно

- Спасатели получили вызов во вторник в 23:58.

- В центр тревоги о пожаре сообщил сосед.

- Спасатели прибыли на место происшествия за шесть минут.

- Когда пожарные оказались на месте происшествия, дом был охвачен огнем, и в него было невозможно проникнуть. Поэтому работа по тушению пожара проходила снаружи.

- В здании нашил пятерых погибших: 27-летнюю женщину, 38-летнего мужчину, годовалого, трехлетнего и семилетнего мальчиков.

- Пожар начался у расположенных на первом этаже холодильников.

- Эксперты не обнаружили в здании следов дымовых датчиков.

- На нынешней стадии расследования не разглашается, где и в какой последовательности были найдены погибшие. Поэтому неизвестно, пытались ли люди спастись или они умерли от отравления угарным газом.

- У дома не было разрешения на эксплуатацию в таком виде, но, вероятно, напрямую это не связано с причиной пожара.