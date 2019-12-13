Квартиры на вторичном рынке в микрорайонах Риги стали дороже

В центре Риги цены на квартиры на вторичном рынке за месяц поднялись на 1%, а в Рижском районе цены не изменились.

Цены на квартиры в новых проектах в центре Риги в ноябре уменьшились на 0,2%, квартиры в новых проектах в микрорайонах Риги выросли на 1%, а цены на новые проекты в Рижском районе и в Юрмале не менялись.

В ноябре средняя цена квартир в новых проектах в центре Риги составляла 2480 евро за квадратный метр, в микрорайонах - 1418 евро за квадратный метр, в Рижском районе - 950 евро за квадратный метр, в Юрмале - 2756 евро.

На вторичном рынке квадратный метр жилья в центре Риги стоил 1418 евро, в микрорайонах - 835 евро, в Рижском районе - 540 евро за квадратный метр.

Квадратный метр жилья в частных домах в микрорайонах Риги стоил 1205 евро, и по сравнению с октябрем цена не изменилась, в Рижском районе - 1065 евро (+1,5%), в Юрмале - 1316 евро (как и в октябре).