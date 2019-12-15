Дед Мороз уже прогулялся в Кенгарагсе! Где еще его встретить в 2019-ом?

До зимних праздников осталось совсем немного, и подготовка к ним уже идет полным ходом. Это подтверждают не только декорации и красочные товары в магазинах, но и сказочные герои, которых доводится встречать на улицах.
Так, на прошлых выходных жители Кенгарагса имели возможность наблюдать самого что ни на есть настоящего Санта-Клауса, который в пляжном наряде прогуливался пасмурным утром.
Еще один Дедушка уже встречает автомобилистов на Калнциемском шоссе в великолепном "москвиче", запряженном оленями. Отметим, что инсталляция особенно волшебно выглядит в темное время суток.
Очевидно - праздники уже почти в самом разгаре!
А для тех, кто еще вдруг не успел лично попросить у Дедушки Зимы подарок или просто отправить письмо с пожеланиями, мы сделали подборку мест, где и когда это можно будет сделать.
1. Домик латвийской почты на праздничном базарчике Домской площади
- Время работы: 30.11.2019 - 31.12.2019
- Воскресенье - четверг с 10:00 до 20:00
- Пятница - суббота с 10:00 до 22:00
- 31.12 с 10:00 до 13.00
Отправка письма латвийскому Деду Морозу будет стоить - € 0,57, письмо Санта-Клаусу в Финляндию обойдется в € 0,78, а Дедушке Морозу в Россию - € 0,85.
Латвийский Дед Мороз проживает в Рутьупе, что в Павилостском крае, и Latvijas Pasts доставляет в его почтовый ящик адресованные ему письма. Все ответы, которые Дед Мороз напишет детям, Latvijas Pasts также доставит адресатам при условии, что на письме будет указан точный адрес отправителя.
Адрес Деда Мороза в Латвии: Ziemassvētku vecītis Rūķupē; Ziemupes pasts; Vērgales pagasts; Pāvilostas novads; LV-3463; Latvija
Адрес Санта-Клауса: Santa Claus; Arctic Circle ; 96930; Rovaniemi; Finland
Адрес Деда Мороза в России: 162390; Россия; Вологодская область; Город Великий Устюг; Дом Деда Мороза
2. Встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга
Всероссийский (и самое главное - настоящий!) Дед Мороз уже в 14-й раз будет гостить в Риге с 24 по 25 декабря.
24 декабря в 13.00 в Старом городе на Ратушной площади он проведет хоровод и поздравит детей с наступающими праздникам.
3. Резиденция Деда Мороза в литовском Аникщае
Встретиться с литовским Дедом Морозом можно будет с 7 декабря по 6 января в историческом особняке, Paupio g. 10, на берегу Святой реки. Праздничное настроение будет распространяться не только в резиденции, но и в соседнем Рождественском городке.
4. Домик гномов на площади Виенибас в Даугавпилсе
В домике гномов в Даугавпилсе можно не только оставить письмо с желаниями, но и рассказать о них помощникам Деда Мороза.
- Домик открыт до 7 января 2020 года каждый день с 12:00 до 19:00, за исключением:
- 7 декабря с 16:00 до 19:00;
- 31 декабря с 12:00 до 15:00;
- 1 января с 14:00 до 17:00.
На площади также работают рождественский базарчик и бесплатный каток для всех желающих.