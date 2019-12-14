Эти женщины добывают "красное золото", но при этом живут в нищете

"Золотую" специю получают из высушенных рылец шафрана посевного (Crocus sativus), растущего в странах Северной Африки и Ближнего Востока, однако 90 процентов мирового производства приходится на Иран.

Крокусы выращивают и производят из них специю и в других странах. Так, в Марокко центром сбора шафрана является город Талиуин и его окрестности, где поля в деревнях усажены этими растениями, которые начинают цвести в начале ноября.

Только в этот период из красных рылец цветков можно получить популярную во всем мире и дорогостоящую оранжевую специю.

Журналистка Амира эль-Масаити и фотограф Моса'аб Эльшами в период сбора урожая отправились в затерянную в Атласских горах деревню Аскаун. Работа там начинается после утренней молитвы и не прекращается до заката солнца, после чего женщины, собирающие пурпурные цветки, приступают к отделению их рылец от бутонов.

Несмотря на то, что труд этот не из легких, работницы не унывают - они поют песни, смеются и активно общаются между собой.

А все потому, что короткая уборочная кампания обеспечивает крестьянок и их семьи заработком на многие месяцы вперед.