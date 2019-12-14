Как правитель собирался перестроить Ригу: грандиозные планы Улманиса

Культурно-исторический ансамбль Старой Риги включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и ежегодно старый город привлекает тысячи туристов и заинтересованных, кроме того, это почти сюрреально сказочное место Риги, где проводят время сами рижане и гости города.

Впрочем, не секрет, что Вецрига пережила основательные разрушения во время Бермонтиады, Второй мировой войны и советской оккупации. Одни город бомбардировали, обстреливали и взрывали, тогда как другие решали строить абсолютно безвкусные дома между средневековых зданий.

Однако и в мирное время Вецрига переживала изменения - от имени непонятного национализма Карлис Улманис взял быка за рога и почти снес плохо построенные немцами дома и вместо них начал планировать грандиозную перестройку города.

Издание журнала Atpūta от 9 апреля 1937 года ФОТО: LNNB/periodika

Латвия переживала авторитарный режим с мая 1934 года до оккупации 17 июня 1940 гола. В то время латвийский диктатор Карлис Улманис пытался укрепить в стране патриотизм, латышские ценности и способствовать экономическому развитию Латвии. В ходе попыток улучшить страну и пробудить латышский дух, Улманис, руководимый национальным фанатизмом, решил полностью реконструировать Вецригу.

В 1936 году на собрании работников самоуправления Улманис обратился к присутствующим с речью: "Национальный комитет по строительству (..) сможет со светлым, направленным в будущее взглядом работать и руководить работами по строительству Риги. И, если вы хотите своими глазами увидеть доказательства этому (..), то идите и пройдитесь по улицам Риги, по улицам Вецриги.

Когда вы будете ходить там, когда вы друг у друга спросите, тогда вы поймете, что вам нужно посмотреть в Риге сейчас.

А потом заодно попрощаетесь со старой, бесцветной, материалистической Ригой старых времен", - писало 25 апреля 1936 года издание "Latvijas Kareivis".

План перестройки Старой Риги в 1939 году. ФОТО: Wikimedia Commons

После речи Улманиса на трибуну вышел мэр Риги Роберт Лиепиньш, который сообщил, что старым и неподходящим, некрасивым зданиям с центральной части города нужно исчезнуть, чтобы дать место новым постройкам, улицам, площадям.

От имени идеальной страны, практически без задержек и не слушая общественное мнение, начался систематический снос домов Старой Риги.

Для будущих поколений на все времена были уничтожены кварталы исторических домов между Домом Черноголовых и набережной 11 ноября, у церкви Мары, на улице 13 января у улиц Вальню, Смилшу и Зигру.