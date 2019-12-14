Фигуристка Загитова решила приостановить карьеру: выступать будет только в шоу

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила о том, что приостанавливает карьеру и больше в этом сезоне выступать не будет.
По ее словам, она пропустит чемпионат России, запланированный на 25-29 декабря, и завершит сезон.
"Никуда не ухожу, но не участвую в чемпионате России. Хочу пояснить, что без отбора я не претендую ни на чемпионат Европы, ни на ЧМ, я всегда отбиралась по спортивному принципу.
В предстоящем сезоне не выступлю. Но буду участвовать во многих шоу, остаюсь на льду, буду тренироваться. Думаю, что это даже хорошо, я буду искать себя и учить новые элементы и новые заходы на прыжки.
Остаюсь вместе с тренерами, с которыми прошли такой долгий путь, Олимпиаду. Я благодарна им, федерации, болельщикам, семье", - цитирует ее Sports.ru.
Таким образом, фигуристка, занявшая 6-е место в финале Гран-при, будет выступать только в шоу.
Это заявлением уже прокомментировала заслуженный тренер Татьяна Тарасова.
"Для меня, как для профессионала, решение Алины было ожидаемым. Мне кажется, её решение связано именно с тем, о чём она нам и говорила: у неё есть всё и ей очень тяжело найти мотивацию, чтобы продолжать такой тяжёлый труд", - сказала Тарасова в интервью "Чемпионату".
Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призер финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров — 2017. Чемпионка России 2018 года.