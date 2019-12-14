Фигуристка Загитова решила приостановить карьеру: выступать будет только в шоу

"Для меня, как для профессионала, решение Алины было ожидаемым. Мне кажется, её решение связано именно с тем, о чём она нам и говорила: у неё есть всё и ей очень тяжело найти мотивацию, чтобы продолжать такой тяжёлый труд", - сказала Тарасова в интервью "Чемпионату".