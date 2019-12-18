Реванш Макгрегора и Хабиба может состоятся уже летом 2020 года

Следующий бой Макгрегора состоится уже 18-го января - он выйдет в октагон против ветерана UFC - Дональда "Ковбоя" Серроне. Нурмагомедов, в свою очередь, выйдет в октагон ровно через три месяца, 18-го апреля, чтобы сразиться с американцем Тони Фергюсоном.

Контракты на оба упомянутых выше боя уже подписаны, и помешать им состояться могут лишь травмы. Поэтому президент UFC Дейна Уайт считает, что в случае победы Макгрегора и Нурмагомедова их повторная встреча будет неизбежной.

"Если Конор побьёт Ковбоя, а Хабиб - Тони, то мы увидим бой-реванш довольно скоро", - рассказал Уайт в интервью BT Sport.

Но даже если предположить, что оба бойца выйдут победителями в предстоящих поединках, то бой-реванш состоится не раньше конца лета 2020-го года, так как обычно спортсмены берут перерыв между боями длиной в три-четыре месяца. Это значит, что самое раннее, когда Нурмагомедов выйдет в октагон, это конец августа следующего года.

Отметим, что бой-реванш с Конором будет противоречить словам Нурмагомедова о том, что должен сделать Макгрегор, чтобы добиться повторного поединка. "Помню, как мне нужно было провести 9 или 10 боёв, чтобы иметь возможность сразиться за пояс UFC. Если Макгрегор одержит 10 побед подряд, тогда реванш будет возможен", - цитирует дагестанца ESPN.