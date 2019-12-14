В пятницу произошло почти 100 ДТП: пострадали десять человек

В пятницу на дорогах Латвии было зарегистрировано 98 ДТП, в восьми из которых пострадали люди.

За минувшие сутки 53 аварии произошли в Рижском регионе, 18 - в Латгале, 12 - в Земгале, 8 - в Курземе, а 7 - в Видземе.

В пятницу полицейские задержали также девятерых автоводителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и двоих водителей, севших за руль в состоянии наркотического опьянения.

По факту нарушения правил дорожного движения за прошедшие сутки было составлено 428 протоколов. Больше всего протоколов было составлено в Рижском регионе - 139, а меньше всего в Курземе - 39.