Фонари и устройства ночного видения: Лигатне зовет на ночную встречу с животными

В течение нескольких переходов в сопровождении гида можно будет обойти лесные тропы и ознакомиться с их обитателями, которых при свете дня замечают и встречают куда реже.

Посетители смогут ощутить начало зимы в природе, а также понаблюдать за ночными действиями животных не только при свете взятого с собой фонаря, но и через устройства ночного видения, которые будут обеспечены в сотрудничестве с инспекторами окружающей среды Управления по защите природы.

Несмотря на то, что люди с наступлением темноты и зимы предпочитают проводить время в своих теплых квартирах, многие животные в это время становятся активнее, выходят из гнезд и укрытий и ищут корм. Поэтому в темное время суток мир животных можно увидеть в совершенно новом образе.