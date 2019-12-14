Фонари и устройства ночного видения: Лигатне зовет на ночную встречу с животными

Природные тропы Лигатне в субботу, 14 декабря, приглашают любителей природы присоединиться к переходу в темноте и ознакомиться с необычной и тайной ночной жизнью животных, сообщает агентство LETA.
В течение нескольких переходов в сопровождении гида можно будет обойти лесные тропы и ознакомиться с их обитателями, которых при свете дня замечают и встречают куда реже.
Посетители смогут ощутить начало зимы в природе, а также понаблюдать за ночными действиями животных не только при свете взятого с собой фонаря, но и через устройства ночного видения, которые будут обеспечены в сотрудничестве с инспекторами окружающей среды Управления по защите природы.
Несмотря на то, что люди с наступлением темноты и зимы предпочитают проводить время в своих теплых квартирах, многие животные в это время становятся активнее, выходят из гнезд и укрытий и ищут корм. Поэтому в темное время суток мир животных можно увидеть в совершенно новом образе.
"Сейчас для знакомства с природой и животными в темноте - особо благоприятное время, так как дни стали совсем короткими, темнота наступает достаточно рано, чтобы и дети могли принять участие в ночном переходе. Кроме того, деревья и кусты сбросили листья, открыв много тайного и позволяя легче увидеть животных", - рассказала руководитель природных троп Лигатне Инта Ланге.