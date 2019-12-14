Целевые дотации на муниципальные дороги пойдут на дороги с общественным транспортом

Впредь самоуправления смогут использовать целевые дотации на муниципальные дороги в первую очередь для содержания в порядке транзитных автодорог, мостов и улиц с движением общественного транспорта, а также для улучшения безопасности дорожного движения, предусматривают поддержанные на этой неделе правительством поправки к правилам Кабинета министров о порядке использования средств, выделенных на программу фонда государственных автодорог основного госбюджета.
Введение данных поправок должно способствовать долгосрочному использованию автодорог и улиц самоуправлений, а также достижения целей транспортной сферы на национальном уровне.
Принимая во внимание то, что средства специальных бюджетов самоуправлений, за исключением пожертвований и подарков, теперь интегрированы в основные бюджеты муниципалитетов, поправки предусматривают, что Минсообщения каждый месяц будет перечислять целевую дотацию (одну двенадцатую часть от предусмотренной на соответствующий год суммы) на указанные самоуправлениями счета основного бюджета.
В свою очередь муниципалитеты обязаны будут обеспечить учет средств целевой дотации отдельно от других доходов и расходов основного бюджета.