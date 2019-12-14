Целевые дотации на муниципальные дороги пойдут на дороги с общественным транспортом

Впредь самоуправления смогут использовать целевые дотации на муниципальные дороги в первую очередь для содержания в порядке транзитных автодорог, мостов и улиц с движением общественного транспорта, а также для улучшения безопасности дорожного движения, предусматривают поддержанные на этой неделе правительством поправки к правилам Кабинета министров о порядке использования средств, выделенных на программу фонда государственных автодорог основного госбюджета.