Сб, 14.12.2019
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Arco Real Estate: предложение квартир в Риге сокращается

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В ноябре 2019 года по сравнению с октябрем этого года предложение квартир в Риге сократилось на 4%, говорится в обзоре рынка квартир в серийных домах, подготовленном компанией Arco Real Estate.

Количество предложений в крупнейших рижских жилых микрорайонах в ноябре также сократилось на 4%.

По сравнению с ноябрем 2018 года общее количество предложений квартир было ниже на 5%, а в крупнейших микрорайонах оно было выше на 1%.

Самым большим предложение квартир в ноябре было в микрорайоне Пурвциемс, самым маленьким - в Болдерае.

В прошлом месяце в большинстве микрорайонов Риги предложение квартир сократилось. Наиболее существенное сокращение произошло на Тейке (-18%). В свою очередь наибольший рост предложения был отмечен в Ильгюциемсе (+19%).

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