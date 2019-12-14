Arco Real Estate: предложение квартир в Риге сокращается

В ноябре 2019 года по сравнению с октябрем этого года предложение квартир в Риге сократилось на 4%, говорится в обзоре рынка квартир в серийных домах, подготовленном компанией Arco Real Estate.
Количество предложений в крупнейших рижских жилых микрорайонах в ноябре также сократилось на 4%.
По сравнению с ноябрем 2018 года общее количество предложений квартир было ниже на 5%, а в крупнейших микрорайонах оно было выше на 1%.
Самым большим предложение квартир в ноябре было в микрорайоне Пурвциемс, самым маленьким - в Болдерае.
В прошлом месяце в большинстве микрорайонов Риги предложение квартир сократилось. Наиболее существенное сокращение произошло на Тейке (-18%). В свою очередь наибольший рост предложения был отмечен в Ильгюциемсе (+19%).