Arco Real Estate: предложение квартир в Риге сокращается

Количество предложений в крупнейших рижских жилых микрорайонах в ноябре также сократилось на 4%.

По сравнению с ноябрем 2018 года общее количество предложений квартир было ниже на 5%, а в крупнейших микрорайонах оно было выше на 1%.

Самым большим предложение квартир в ноябре было в микрорайоне Пурвциемс, самым маленьким - в Болдерае.