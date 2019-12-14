Опрос выяснил, чего больше всего хотели бы получить в подарок жители Балтии

В ходе опроса выяснилось, что электронное устройство в качестве рождественского подарка хотели бы получить 26% опрошенных в Литве, 32% опрошенных в Эстонии и 34% респондентов в Латвии.

Чаще всего предпочтение электронике отдавали мужчины и молодые респонденты. В свою очередь женщины чаще всего отвечали, что хотели бы получить в подарок духи или косметику.

Эта группа товаров занимает второе место по популярности - в Литве на Рождество духи или косметику хотели бы получить 25% респондентов, в Латвии - 19%, а в Эстонии - 20%.

Третье место по популярности занимают подарочные карты в магазины, которые в качестве подарка предпочли бы получить 20% респондентов из Литвы, 18% респондентов из Латвии и 17% опрошенных из Эстонии.

Также в ходе опроса выяснилось, что 38% опрошенных жителей Эстонии планируют потратить на рождественские подарки семье и близким друзьям от 20 до 50 евро. В Литве такую сумму планируют потратить 37% респондентов, а в Латвии - 24%.