Самый большой грех каждого знака Зодиака

Каким же пороками звезды наделили представителей каждого знака зодиакального круга уже с рождения?

Овен: ярость

Овны способны на сильный гнев, и тогда их поведение становится непредсказуемым. Вам может не поздоровиться, если вы станете причиной ярости представителя этого знака Зодиака. Зачастую эмоциональный всплеск Овнов бывает весьма спонтанным, но почти всегда приводит к серьезным проблемам.

Телец: обжорство (излишество)

Когда мы говорим "обжорство", имеется в виду не только еда, но и все остальное.

Тельцы влюблены в себя и думают только о собственной выгоде. Они любят излишество во всем - будь то еда, занятия любовью или дорогие машины.

Близнецы: ложь

Близнецы отличаются ужасной привычкой искажать информацию, которой должны поделиться. У них всегда есть иной взгляд на произошедшее, о чем они и хотят рассказать другим. Эти люди действуют по правилу: если хочешь что-то испортить - обмани!

Рак: ставить других выше себя

Рядом с теми, кого они любят, Раки забывают обо всем, считая своих возлюбленных самыми важными людьми на свете.

Такое поведение для них естественно, но стоит понять, что подобное отношение к другим говорит о том, что они перестали думать о себе.

Лев: гордыня

Находясь на грани нарциссизма, Львы всем своим поведением доказывают, что являются самыми закоренелыми эгоистами, когда речь заходит об отношениях. Они высокомерны и самонадеянны, поэтому порой даже любящие их люди смертельно от них устают.

Дева: зависть

Девы, когда думают о том, что им нужно в жизни и как этого добиться, всегда смотрят на других.

Они хотят, чтобы им завидовали окружающие, особенно когда дело касается отношений. Возникает закономерный вопрос: а умеют ли Девы вообще любить?

Весы: тщеславие

Весы практически не заботятся ни о чем другом, кроме как о своей красоте. Пока они любутся собой, у них есть стимул продолжать жить дальше. При этом, несмотря на то, что эти люди проводят много времени перед зеркалом, они пытаются работать и над своей внутренней красотой.

Скорпион: сладострастие

Скорпионы с головой уходят в любые отношения в своей жизни, но взаимностью им отвечают далеко не все.

Тогда представители этого знака Зодиака начинают манипулировать, так как у них возникает иллюзия контроля над ситуацией и людьми.

Стрелец: прелюбодеяние

Стрельцы обожают флиртовать. Им непросто сохранять верность и поддерживать длительные отношения. Даже в состоянии влюбленности глаза этих людей постоянно находятся в поиске тех, с кем можно "позаигрывать".

Козерог: жадность

Козероги имеют привычку до последнего сидеть в офисе, потому что заняты тем, что постоянно конкурируют со всеми. Эти люди все время думают только о том, чтобы стать лучшими и зарабатывать больше.

Представители этого знака Зодиака даже не знают, куда потратить эти деньги - они просто кичатся своими успехами перед другими.

Водолей: высокомерие

Водолеи любят думать, что они являются особенными. Они всегда говорят о том, что в их мизинце больше мозгов, чем у всех остальных людей, с которыми им приходится общаться. Но человек, который заявляет такие вещи, выглядит как минимум странно.

Рыбы: лень

Рыбы любят витать в облаках. Иногда кажется, что они живут в своем собственном мире, который совершенно не пересекается с миром остальных людей.