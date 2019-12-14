Латвийские бобслеисты завоевали медали на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Латвию на этих представлял Киберманис с Матисом Микной, Лаурисом Кафманисом, для которого это был дебют на этапах Кубка мира, и Арвилсом Вилкасте.

В первом заезде в конкуренции из 20 экипажей Киберманис стартовал седьмым и занял второе место.

Латышей на 0,17 секунды опередил канадский экипаж Крипса - он показал результат 54,55 секунды. На третьем месте оказался немецкий экипаж Франческо Фридриха, который уступил лидеру 0,21 секунды.

Во втором заезде идеально прошел трассу австриец Беньямин Майер, который после первого заезда был четвертым. Он опередил Фридриха, тогда как Киберманис защитил первое место перед последним участником Крипсом, обеспечив таким образом минимум второе место.

В итоге, экипаж Крипса опередил четверку Киберманиса на 0,39 секунды. Впервые за долгое время без медалей осталась Германия.

В воскресенье в Лейк-Плэсиде соревнования четверток пройдут еще раз.