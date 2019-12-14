В Краславском крае закроют школу. Сейчас в ней учатся всего 17 человек

Девять из семнадцати школьников учатся в девятом классе, и летом школу закончат. В свою очередь остальные восемь детей смогут продолжить учебу в Краславе или другом месте.

В школе работает и дошкольная группа, однако и ее часть детей закончит, а остальные обязательное дошкольное образование смогут получить в Краславе или Даугавпилсе. Скорее всего, выбор родителей в этом случае будет зависеть от их места работы.

Как рассказала руководитель управления образования Краславского края Лидия Миглане, дума рассматривала идею закрытия школы уже несколько лет, однако это по различным причинам сделано это не было. По ее словам, всех учеников школы до этого нельзя было уместить в один автобус, чтобы доставить к Краславу, однако после этого учебного года, когда половина школьников учреждение закончат, это станет возможным.

Кроме того, трудности доставляет состояние дороги из Извалты в Краславу, однако постепенно покрытие обновляется.

Большая часть педагогов Извалтской школы параллельно работает и в других школах, кроме того, некоторые достигли пенсионного возраста. Однако части учителей найти работу в крае будет нелегко, сделала прогноз Миглане, добавив, что вакансии могут доступны в Даугавпилсе.

Решение думы о закрытии образовательного учреждение еще необходимо согласовать с Министерством образования и науки.