Вс, 15.12.2019
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Вратарь сборной Финляндии забил гол в своем первом матче за сборную
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ФОТО: Ekrānšāviņš no YouTube video

Вратарь сборной Финляндии Франс Туохима на Кубке Первого канала отметился заброшенной шайбой, которую он отправил через всю площадку.

В субботу Финляндия с результатом 5:1 обыграла сборную Швеции.

На предпоследней минуте матча, когда шведы заменили вратаря на шестого полевого игрока, Туохима овладел шайбой и отправил ее через всю площадку в пустые ворота.

"Это мой первый гол в жизни, несколько раз я пробовал забить, но не удавалось. И это моя первая игра за сборную, так что у меня нет слов. Восхитительное чувство, чувство сюрреальности, если честно. Определенно, это один из самых ярких моментов в моей жизни", - заявил Туохима в интервью "РИА Новости".

28-летний голкипер выступает в высшей лиге Финляндии за клуб HIFK из Хельсинки.

В заключительном матче турнира сборная Финляндии сыграет против российской команды.

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