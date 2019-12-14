Вратарь сборной Финляндии забил гол в своем первом матче за сборную
Вратарь сборной Финляндии Франс Туохима на Кубке Первого канала отметился заброшенной шайбой, которую он отправил через всю площадку.
В субботу Финляндия с результатом 5:1 обыграла сборную Швеции.
На предпоследней минуте матча, когда шведы заменили вратаря на шестого полевого игрока, Туохима овладел шайбой и отправил ее через всю площадку в пустые ворота.
"Это мой первый гол в жизни, несколько раз я пробовал забить, но не удавалось. И это моя первая игра за сборную, так что у меня нет слов. Восхитительное чувство, чувство сюрреальности, если честно. Определенно, это один из самых ярких моментов в моей жизни", - заявил Туохима в интервью "РИА Новости".
28-летний голкипер выступает в высшей лиге Финляндии за клуб HIFK из Хельсинки.
В заключительном матче турнира сборная Финляндии сыграет против российской команды.