Вратарь сборной Финляндии забил гол в своем первом матче за сборную

"Это мой первый гол в жизни, несколько раз я пробовал забить, но не удавалось. И это моя первая игра за сборную, так что у меня нет слов. Восхитительное чувство, чувство сюрреальности, если честно. Определенно, это один из самых ярких моментов в моей жизни", - заявил Туохима в интервью "РИА Новости".