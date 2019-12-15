Вера Брежнева рассказала, что тестировала с подругами этим летом в Латвии

Экс-участница группы "ВИА Гра" призналась, что у нее в телефоне есть специальный чат в WhatsApp, который называется "Рижский бальзам". Такое название переписка получила после посещения Юрмалы этим летом.

"Мы прилетели в Ригу, чтобы поехать в Юрмалу на концерт Монатика. И перед концертом начали тестить "Рижский бальзам". Их же там несколько вкусов", - смеясь рассказала она.

Напомним, 29 августа 2019 года в концертном зале "Дзинтари" с грандиозным концертом выступил украинский исполнитель, композитор, саунд-продюсер и автор самых танцевальных хитов MONATIK (Дмитрий Монатик). Когда концерт близился к концу и казалось, что уже нечем удивить публику, то тут в толпе показалась певица Вера Брежнева. Артист поздоровался с ней и закончил свой песенный микс припевом из "Любовь спасет мир".