Начальник полиции: слезы наворачиваются при виде навыков письма потенциальных работников

Лукасс поведал депутатам, что чаще всего службу в полиции покидают молодые люди, которые там проработали около года, а также на подачу заявок в RPP "в очереди никто не стоит", поэтому до сих пор актуален вопрос нехватки рабочей силы.

Около 30% из желающих работать отсеиваются лишь по той причине, что их состояние здоровья или физическая подготовка не соответствуют требованиям. Однако Лукасс не скрывал, что одним из камней преткновения является то, что молодежь просто не умеет писать.

"Мы им задаем написать сочинение, где нужно обосновать свою мысль, и, честно говоря, слезы наворачиваются при чтении этого. В процессуальных документах необходимо ясно обосновать свои действия и случившееся, поэтому мы не можем опустить эти стандарты еще ниже", - заявил начальник полиции.

По его словам, на данный момент в RPP разрабатывается план уменьшения числа работников, поскольку держать открытыми 140 позиций не целесообразно, и "ни у кого нет иллюзий того, что в течение следующего года они заполнятся". В случае реализации плана планируется повысить зарплату уже имеющимся полицейским.