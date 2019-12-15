Вс, 15.12.2019
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В Кадаге во время пробежки погиб польский солдат

Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 14 декабря, во время индивидуальной беговой тренировки погиб польский солдат из боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии, сообщили в Департаменте военно-общественных отношения Министерства обороны. 

Военный занимался спортом в свободное от службы время. Несчастный случай произошел в Кадаге Адажского края, где расположена база Национальных вооруженных сил (НВС) и размещена боевая группа расширенного присутствия НАТО. 

Близкие солдата проинформированы о произошедшем. 

Соболезнование семье погибшего и его сослуживцам выразили министр обороны Артис Пабрикс и коммандир НВС, генерал-лейтенант Леонид Калниньш. 

Многонациональной группой НАТО руководит Канада. Ее составляют около 1400 солдат из Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории. Польши, Словакии, Словении и Испании, которые в ротационном порядке выполняют служебные обязанности в Латвии, участвуя в учениях НВС, таким образом совершенствуя взаимодействие с региональными союзниками. 

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