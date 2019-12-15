В Кадаге во время пробежки погиб польский солдат

Военный занимался спортом в свободное от службы время. Несчастный случай произошел в Кадаге Адажского края, где расположена база Национальных вооруженных сил (НВС) и размещена боевая группа расширенного присутствия НАТО.

Соболезнование семье погибшего и его сослуживцам выразили министр обороны Артис Пабрикс и коммандир НВС, генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

Многонациональной группой НАТО руководит Канада. Ее составляют около 1400 солдат из Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории. Польши, Словакии, Словении и Испании, которые в ротационном порядке выполняют служебные обязанности в Латвии, участвуя в учениях НВС, таким образом совершенствуя взаимодействие с региональными союзниками.