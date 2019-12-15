Кезбере покидает пост главы NEPLP

В середине октября Сейм поддержал уход Кезбере с должности по собственному желанию с 15 декабря. За прекращение рабочих отношений с Кезбере проголосовало 63 депутата.

Заявление об уходе с должности по собственному желанию Кезбере написала после обширной критики ее работы и работы NEPLP в целом как со стороны представителей отрасли, так и со стороны депутатов Сейма.

Большинство остальных членов NEPLP остались на своих должностях, свой пост покинула только член совета Гунта Лидака, которая подчеркнула наличие политического давления на работу NEPLP.

Кезбере, покидая должность, также подчеркнула, что во время работы Сейма этого созыва она испытала беспрецедентное политическое давление, но считает, что ей удалось сбалансировать работу NEPLP после ухода предыдущего руководителя.

Однако Кезбере признала и свои ошибки, первая из которых, по ее мнению, заключалась в том, что в 2016 году после истечения срока полномочий правления LTV она согласилась продлить срок полномочий Ивара Белте, не попросив его принять участие в конкурсе.

По ее мнению, нужно было провести конкурс, и тогда ситуация на LTV могла бы быть иной.

Вторая ошибка относится к 2017 году, когда она не убедила своих коллег заменить всех членов правления Латвийского радио, не оставляя на занимаемой должности Сигиту Роке, что, по мнению Кезбере, создавало нестабильность и ажиотаж в коллективе радио.

Третья ошибка, по ее мнению, состояла в том, что кандидатура Евы Юхневичи не была выдвинута на пост руководителя LTV.

На данный момент проходит конкурс на два вакантных места в NEPLP, на которые претендуют 16 кандидатов: