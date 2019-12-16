Пн, 16.12.2019
По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "хубло"). На что герой Зеленского удивляется: "Путин - "хубло"? Шутка о Путине, вырезанная из сериала "Слуга народа" при показе на ТНТ
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  • Хроника событий: как Яна Брук за четыре месяца захватила латвийские СМИ

Хроника событий: как Яна Брук за четыре месяца захватила латвийские СМИ

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Кто такая Яна Брук?

Яна Брук

ФОТО: https://www.instagram.com/yanaabruk/

Русский TVNET собрал вместе всю хронологию роста популярности Яны Брук. 

Латвийский блогер Яна Брук имеет не только огромное количество подписчиков и поклонников, она также невероятно много работает над собой и созданием своего контента. Кроме того, Яна уверена, что ее можно назвать "латвийской Ивлеевой". 

На своей странице в Instagram она не только делится откровенными и провокационными снимками, она устраивает настоящие прямые эфиры с откровениями, где обсуждает различные жизненные ситуация, отвечает на вопросы и дает советы. У блондинки даже есть специальная рубрика. 

Конечно, как и у любого современного блогера, часть публикаций посвящена рекламе. 

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Кто такая Яна Брук?

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