Хроника событий: как Яна Брук за четыре месяца захватила латвийские СМИ
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Русский TVNET собрал вместе всю хронологию роста популярности Яны Брук.
Латвийский блогер Яна Брук имеет не только огромное количество подписчиков и поклонников, она также невероятно много работает над собой и созданием своего контента. Кроме того, Яна уверена, что ее можно назвать "латвийской Ивлеевой".
На своей странице в Instagram она не только делится откровенными и провокационными снимками, она устраивает настоящие прямые эфиры с откровениями, где обсуждает различные жизненные ситуация, отвечает на вопросы и дает советы. У блондинки даже есть специальная рубрика.
Конечно, как и у любого современного блогера, часть публикаций посвящена рекламе.
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