Хроника событий: как Яна Брук за четыре месяца захватила латвийские СМИ

Латвийский блогер Яна Брук имеет не только огромное количество подписчиков и поклонников, она также невероятно много работает над собой и созданием своего контента. Кроме того, Яна уверена, что ее можно назвать "латвийской Ивлеевой".

На своей странице в Instagram она не только делится откровенными и провокационными снимками, она устраивает настоящие прямые эфиры с откровениями, где обсуждает различные жизненные ситуация, отвечает на вопросы и дает советы. У блондинки даже есть специальная рубрика.

Конечно, как и у любого современного блогера, часть публикаций посвящена рекламе.