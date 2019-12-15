Видео: Порзиньгис благодаря своему броску попал в Топ-10 НБА

Интересно, что Порзиньгис совсем недавно попал в Топ-5 НБА с очень похожим броском.

В прошедшем матче Порзиньгис заработал 22 очка и сделал 14 подборов, однако "Даллас Маверикс потерпели поражение в игре, кроме того лидер команды Лука Дончич получил травму.

"Маверикс" в домашнем матче проиграли "Майами Хит" со счетом 118:122 (23:37, 27:36, 31:18, 31:21, 6:10)

В этом матче Порзиньгис провел на площадке 39 минут и 57 секунд, что является самым длинным временем для него после возвращения в игру.

Латвиец в этом матче реализовал четыре из 12 двухочковых бросков, три из девяти дальних бросков и пять из семи штрафных бросков.