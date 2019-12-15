Любитель единоборств: что связывает рэпера 50 Cent с Мейвезером и Хабибом?

Раньше Джексон даже называл Флойда Мейвезера лучшим другом, но после того как исполнитель обанкротился, знаменитый боксёр превратился в его заклятого врага.

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В 2008 году рэпер впервые попробовал себя в качестве промоутера единоборств. Совместно с компанией Ecko он выпускал одежду G-Unit, которая получала активную рекламу на ринге. Используя аналогичную схему, он начал сотрудничество с Флойдом Мейвезером.

У Флойда появилась команда The Money Team, для которой был создан мерч, к чему свою руку приложил и 50 Cent. Бизнес Мейвезера и Джексона развивался хорошо, а их дружба стала ещё крепче.

Однако в 2012 году боксёр был осуждён за домашнее насилие и приговорён за это преступление к 60 дням заключения.

Сразу после того, как Мейвезер вышел из тюрьмы, рэпер предложил ему сразиться с Юриоркисом Гамбоа, но он отказался.

Джастин Бибер, 50 Cent, Lil Wayne и Юриоркис Гамбоа с Флойдом Мейвезером. ФОТО: AP/Scanpix

Обидившись, Джексон покинул The Money Team и основал новую компанию - SMS Promotions. К нему перешли тот же Гамбоа, а также Билли Диба и Андре Диррелла.

"TMT закончилась. Её для меня нет. Если кто-то хочет фирменную куртку этой команды, то я продам её за доллар. Теперь есть SMS Promotions. Гамбоа хочет драться с Флойдом, а я готов дать дополнительные 20 миллионов долларов победителю. Мейвезер должен был знать, что не стоит идти против меня. Я больше не могу болтаться с Флойдом", - заявил тогда 50 Cent.

Мейвезер тогда дал очень быстрый и жёсткий ответ.

"SMS - Sisters Managing Sports, Similar Mayweather Show (Сёстры в управлении спортом, Подобное Мейвезеру Шоу - прим.ред). Парень, ты очень мило смотришься в куртке TMT. Ты был моим поклонником и держал мои пояса в ринге, потому что продажи твоих альбомов сократились. Я уважаю стрелка, а не того, в кого стреляли", – указал боксёр.

Прошло уже почти восемь лет, а отношения Мейвезера и Джексона так и не наладились.

Между тем промоушен рэпера в боксе ушёл в убыток и в 2015 году Джексон объявил себя банкротом. Его долги тогда составляли 36 миллионов долларов. За три дня до объявления своего банкротства рэпер проиграл суд в связи с публикацией домашнего порно с Ластонией Левистон. Женщина требовала от него семь миллионов долларов компенсации.

Однако к 2017 году 50 Cent смог исправить ситуацию. Суд постановил, что Джексон покрыл все долги и больше не является банкротом. Прозвучала информация, что рэпер зарабатывал на криптовалюте, а потом начал сотрудничать с Bellator.

Главные рекламные партнёры турниров Bellator - шампанское Le Chemin du Ro, которое производит 50 Cent, и бренд одежды The Strap. Также исполнитель обещает подарить миллион долларов победителю Гран-при Bellator в полусредневесовой категории.

"Я в восторге от сотрудничества с Bellator. Турниры по смешанным единоборствам - одни из самых ярких мероприятий в мире. Я рад, что люди увидят, как я встряхну мир ММА интеграцией с моими товарными знаками и роскошным шампанским", – заявил рэпер в 2018 году.

Кроме того, исполнитель пытался переманить из UFC в Bellator Хабиба Нурмагомедова.

В 2018 году 50 Cent выступил в защиту дагестанца, поскольку бойца наказали за драку после боя с Конором Макгрегором. Джексон посчитал это решение несправедливым.

"То, как UFC поступает с Хабибом - неправильно. Они так не делали с Макгрегором. Готов сегодня же заплатить Хабибу 2 миллиона долларов, если он будет драться за меня в Bellator", - написал рэпер.

Президент Bellator Скотт Кокер тогда подчеркнул, что это лишь личное предложение Джексона, а не отражение интересов промоушена.